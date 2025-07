Seja a pessoa a utilizar um lenço no comboio ou uma criança com sinais de varicela, a ameaça de uma infeção pode ser suficiente para nos fazer recuar.

Num artigo publicado na revista científica Nature Neuroscience, cientistas descobriram que "as respostas imunológicas podem ser desencadeadas por infecções simuladas apresentadas em Realidade Virtual é consistente com o princípio do detector de fumo em sistemas biológicos”, afirmaram, acrescentando que o sistema comportamental que nos ajuda a evitar contrair doenças é “extremamente sensível” a sinais que podem sugerir que alguém está doente.

Em cada experiência, os participantes assistiram inicialmente a três rostos do mesmo sexo que o seu, repetidamente aproximando-se deles, com uma expressão neutra.

Os participantes foram divididos em grupos e lhes foram mostrados os mesmos três rostos várias vezes, com uma expressão neutra ou sinais de infeções virais, como erupções cutâneas. Em algumas experiências, a um subconjunto adicional de participantes foram mostrados rostos com uma expressão de medo.

Numa experiência, os participantes foram solicitados a pressionar um botão o mais rápido possível após receberem um leve toque no rosto enquanto um avatar era mostrado. A equipa descobriu que, quando os avatares mostravam sinais de doença, os participantes pressionavam o botão quando os rostos apareciam mais distantes do que quando mostravam uma expressão neutra ou de medo.

Como esperado, à medida que os avatares se aproximavam, o sistema cerebral que representa o espaço próximo ao nosso corpo era ativado. No entanto, essa ativação diferia quando os avatares mostravam sinais de infecção em comparação com expressões neutras, mesmo quando apareciam distantes. Essas diferenças, acrescenta a equipa, estavam localizadas em áreas do cérebro envolvidas na deteção e filtragem de ameaças.

A equipa descobriu que exames cerebrais de ressonância magnética funcional corroboravam esses resultados, revelando ainda que, quando avatares infecciosos eram mostrados, havia uma maior conexão entre essa rede de deteção de ameaças e uma parte do cérebro chamada hipotálamo, que atua como um centro de regulação fundamental para o corpo.

A equipa também encontrou diferenças no sangue dos participantes quando lhes foram mostrados os avatares infecciosos, em comparação com rostos neutros ou assustadores.

«[Em termos de células], vimos principalmente que há uma ativação de uma família de células imunitárias chamada células linfóides inatas (ILCs), que [são] as primeiras a responder na imunidade para basicamente alertar outras células imunitárias», disse a Prof.ª Camilla Jandus, da Universidade de Genebra e autora do estudo.