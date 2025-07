O musical estreia no ano do centenário da canonização de Santa Teresinha do Menino Jesus. Vai estar em exibição no Teatro Camões, em Lisboa, e no Coliseu do Porto, em setembro.

Segundo a Ordem dos Carmelitas Descalços em Portugal, 'Thérèse Martin' "é um espetáculo de teatro musical sobre a grandeza de alguém que apenas quis ser pequenina. Sobre um pequeno caminho que, não tendo nada de espetacular, se tornou absolutamente revolucionário". "É inspirado na vida de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face que, tendo vivido apenas 24 anos em família e depois no Carmelo em Lisieux, se tornou numa das santas mais conhecidas em todo o mundo, amada por crentes e não-crentes e reconhecida pela UNESCO entre as figuras mais significativas para a humanidade contemporânea", pode ler-se. "Baseado inteiramente nos seus manuscritos, este é um espetáculo com música original criada a partir de Debussy, Ravel e Satie, três compositores franceses seus contemporâneos, e com referências a Monet, impressionista dessa mesma época – ou não fosse esta Santa a padroeira de França", é ainda acrescentado. O espetáculo, promovido pela Ordem dos Padres Carmelitas Descalços de Portugal, tem direção artística de Matilde Trocado e direção musical de António Andrade Santos.