“É com profunda tristeza que o Palácio de Buckingham anuncia a morte de Sua Alteza Real, a Duquesa de Kent. Sua Alteza Real faleceu pacificamente na noite passada, em Kensington Palace, rodeada pela família”, refere a nota oficial.

Pouco depois da comunicação, a bandeira do Reino Unido foi colocada a meia-haste no Palácio de Buckingham, onde também foi afixado um aviso formal, em sinal de respeito.

Uma vida ligada à música e marcada pela empatia

Após a morte da Rainha Isabel II, em 2022, Katharine tornou-se o membro mais velho da família real britânica. Reconhecida pela sua paixão pela música, foi pianista, organista e cantora. Abandonou o tratamento de “Sua Alteza Real” e passou a preferir ser tratada como “Mrs Kent”, tendo lecionado música durante 13 anos numa escola primária em Hull.

Ficou igualmente conhecida pela proximidade com o público em Wimbledon, onde entregava os troféus aos campeões. O momento mais recordado aconteceu em 1993, quando consolou a tenista Jana Novotná, derrotada na final feminina por Steffi Graf, num gesto que se tornou icónico na altura.

Em 1961, Katharine casou-se com o Duque de Kent, primo da Rainha Isabel II, numa cerimónia realizada na catedral de York. O casal teve três filhos: George, Conde de St Andrews, Lady Helen Windsor e Lord Nicholas Windsor.

A vida familiar da duquesa foi marcada por tragédias: em 1975 teve de interromper uma gravidez depois de contrair rubéola e, dois anos mais tarde, deu à luz um filho morto, Patrick.

Apesar de ter vivido separada do marido durante alguns anos, regressou a Kensington Palace em 2013, após o Duque de Kent sofrer um AVC, reforçando a proximidade do casal.

O Palácio destacou o legado de Katharine, sublinhando a sua “dedicação de toda a vida às organizações com que esteve envolvida, a paixão pela música e a empatia pelos jovens”.

Um livro de condolências online será aberto nos próximos dias. Os detalhes do funeral serão anunciados oportunamente.