Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As assinaturas constam de duas cartas abertas lançadas esta semana — Cultura pelo Fim ao Fóssil e Indústria da Música pelo Fim ao Fóssil até 2030 e Apoio ao Movimento Estudantil — que apelam à participação coletiva na manifestação “O Nosso Futuro Não Está à Venda”, marcada para 22 de novembro, no Largo Camões, em Lisboa.

Entre os subscritores encontram-se nomes como Capicua, Joana Bértolo, Rui Chafes, Paulo Pascoal, Fado Bicha, Manuel Pureza, Gisela Casimiro, André Carrilho, Bordalo II, Lena d’Água, Manuela Azevedo, Nuno Saraiva, Isabel Abreu e Xinobi.

A carta da área da cultura sublinha a necessidade de amplificar a voz dos estudantes, lembrando que estes têm ocupado escolas e universidades desde 2019 para exigir respostas concretas à crise climática. O texto incentiva agentes culturais a utilizarem as suas plataformas para dar visibilidade à luta por justiça climática.

Já a carta da música destaca o papel do setor na consciencialização social e reclama um plano nacional de descarbonização até 2030, o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis e maior aposta em energias renováveis. O documento reforça a solidariedade com os estudantes, afirmando que “sem futuro, não há música”.

As iniciativas surgem durante uma semana de paralisações estudantis convocadas pela Greve Climática Estudantil. Em paralelo, decorre no Brasil uma nova Conferência das Partes sobre Alterações Climáticas, criticada pela presença de um número de lobbistas da indústria fóssil superior ao de quase todas as delegações nacionais.

Além destas duas cartas, foram divulgadas outras três declarações de apoio: uma de professores — já com mais de 100 assinaturas de docentes universitários e do ensino secundário —, outra de profissionais de saúde, que inclui nomes como Isabel do Carmo, Mónica Pina, André Almeida e Mário André Macedo, e uma terceira subscrita por mais de 100 mães, pais e cuidadores, intitulada “Cuidamos do mundo como cuidamos de nossos filhos”.

A manifestação de sábado conta já com o apoio de mais de dez organizações, entre elas a Associação Habita, o Movimento Cívico Ar Puro, a Federação Nacional dos Médicos e o Sindicato dos Médicos da Zona Sul.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.