A atuação, gravada no Castelo de Windsor e transmitida na televisão na véspera de Natal, mostra mãe e filha a interpretar uma composição do músico escocês Erland Cooper, uma peça que, de acordo com o Palácio de Kensington, faz parte do repertório que costumam tocar em ambiente familiar.

Ao longo do vídeo, Catherine surge também a narrar uma breve reflexão sobre o significado da quadra natalícia, sublinhando que o Natal é um tempo que “nos lembra a importância de estender a mão aos outros”.

O Royal Carols – Together at Christmas é o concerto anual de Natal organizado pela princesa de Gales e tem sido apresentado pela própria desde 2021, assumindo-se como um dos momentos centrais da agenda pública da família real nesta época festiva.

