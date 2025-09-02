Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No palco, Inês Pires Tavares e Ivo Arroja dão vida a Julieta, filha de um político xenófobo, e a Romeu, filho de migrantes. A narrativa questiona se o amor consegue superar as diferenças que os separam, oferecendo uma inversão criativa do enredo original, onde cada cena funciona como um ensaio sobre possibilidades.

O texto vencedor da 7.ª edição do Prémio Miguel Rovisco, intitulado “Julieta & Romeu – uma peça para um par de desditos amantes”, foi selecionado pelo júri composto por Diogo Infante, Flávio Gil e Daniel Gorjão, este último representando a RTP, que irá gravar e emitir o espetáculo. O júri destacou a obra por sua estrutura atípica, sólida e envolvente, com gestão inteligente da tensão narrativa e desfecho imprevisível. O livro será lançado no mesmo dia da estreia.

Ricardo Correia, formado em Teatro e doutorado em Estudos Artísticos, é autor de cerca de uma dezena de textos teatrais e professor adjunto da Licenciatura em Teatro e Educação da Escola Superior de Educação de Coimbra.

O espetáculo, coprodução do Teatro da Trindade INATEL e da RTP, estará em cena até 26 de outubro, de quarta a domingo, sempre às 19h00, na Sala Estúdio.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui e custam entre 10 e 14 euros.