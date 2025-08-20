Em cada localidade, entre as 16h e as 19h, será oferecida uma programação que cruza gerações e linguagens artísticas, com concertos do CORO AZUL em capelas locais e conversas em torno de livros e trabalhos académicos sobre jazz, acompanhadas de showcases a solo.

O ciclo começa com a apresentação do livro É Jazz Quando Me Chegam Lágrimas aos Olhos – José Duarte (1938-2023), de Helder Bruno Martins, uma adaptação da sua tese em etnomusicologia dedicada ao icónico divulgador de jazz português. A conversa contará com Catarina Machado, que fará um programa de rádio ao vivo em tributo a José Duarte. Seguem-se a apresentação da tese A Guitarra Jazz em Portugal (1940 – 1990), por Nuno Costa, em diálogo com o guitarrista viseense Luís Lapa, e, por fim, a apresentação de Luís Figueiredo sobre Jazz, Identidade Musical e o Piano Jazz em Portugal, em conversa com Joaquim Rodrigues.

Cada tarde terminará com um concerto de uma banda emergente selecionada através de uma chamada aberta. Pela primeira vez, o festival convida artistas e bandas dos 16 aos 30 anos a candidatarem-se até 5 de setembro, promovendo a experimentação e o cruzamento do jazz com outras sonoridades como o hip-hop, o rock, a música experimental e as músicas do mundo.

As candidaturas serão avaliadas por um júri composto pela pianista e compositora suíça Marie Kruttli, pelo crítico da revista Jazz.pt Gonçalo Falcão e pelo saxofonista e professor universitário João Martins. O regulamento e formulário de inscrição estão disponíveis em www.quejazzeeste.com, onde será também publicada a programação detalhada do ciclo de outono.