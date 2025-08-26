A Wook e a Planeta Editora acabam de lançar um passatempo para celebrar o regresso do escritor best-seller Dan Brown e a publicação do seu novo livro em Portugal.

Assim, "todos aqueles que adquirirem 'O Segredo dos Segredos' (em edição normal ou de colecionador) durante a pré-venda na WOOK habilitam-se a ganhar uma viagem a Praga para duas pessoas".

"A criatividade será o passaporte para esta experiência inesquecível. Para participar, os leitores devem responder corretamente a um breve questionário e criar uma frase original inspirada no livro", é explicado.

Toda a informação sobre o passatempo, que decorre até ao dia 10 de setembro, assim como o regulamento e o formulário de participação, está disponível online.

O livro "O Segredo dos Segredos" marca o regresso da famosa personagem criada por Dan Brown, Robert Langdon. Numa viagem à capital da República Checa, o professor de simbologia vê-se envolvido num novo enigma repleto de verdades ocultas e mistérios por desvendar.