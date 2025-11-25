Destinado a crianças entre os 3 e os 10 anos, o projeto convida os mais novos a levar um peluche com um ‘dói-dói’ para uma brincadeira educativa, onde poderão simular consultas e tratamentos num ambiente descontraído e divertido.

A edição de 2025 contará com duas vertentes:

Uma edição escolar, mediante marcação, que decorre já de 24 a 28 de novembro, na Cantina I dos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa (Cantina Velha);

Uma edição para famílias, com entrada livre, nos dias 29 e 30 de novembro, no Pavilhão do Conhecimento, entre as 10h00 e as 18h30 (com entrega de senhas até às 16h00 ou até atingir a lotação máxima).

Segundo a AEFML, estão previstas entre 3.000 e 3.500 crianças participantes nas duas edições deste ano.

Com mais de uma década de história, o Hospital dos Pequeninos tornou-se uma das iniciativas de sensibilização mais queridas do público infantil, ajudando a aproximar as crianças do universo médico de forma lúdica, empática e educativa.

