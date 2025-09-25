Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Este volume comemorativo está "organizadas por décadas" e traz tiras que permitem "reencontrar as múltiplas facetas do Snoopy: o ás da aviação da Primeira Guerra Mundial, o escritor fracassado de máquina em riste, o amigo fiel (mas nem sempre obediente), o filósofo do alto do telhado da sua casota".
"Snoopy, o beagle mais sonhador, irreverente e adorável da história da banda desenhada, conquistou gerações com a sua imaginação transbordante e o seu charme inigualável", nota a editora.
Criadas por Charles M. Schulz, "estas vinhetas misturam humor, ternura e um subtil olhar crítico sobre a condição humana — tudo visto a partir da perspetiva única de um cão que vive no seu próprio mundo".
O livro "O indispensável do Snoopy" tem "mais de 350 páginas de existencialismo canino e psicologia suburbana para todas as idades" e chega às livrarias a 6 de outubro. Custará 30,95€.
__aqui.A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias
Comentários