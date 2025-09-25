Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Este volume comemorativo está "organizadas por décadas" e traz tiras que permitem "reencontrar as múltiplas facetas do Snoopy: o ás da aviação da Primeira Guerra Mundial, o escritor fracassado de máquina em riste, o amigo fiel (mas nem sempre obediente), o filósofo do alto do telhado da sua casota".

"Snoopy, o beagle mais sonhador, irreverente e adorável da história da banda desenhada, conquistou gerações com a sua imaginação transbordante e o seu charme inigualável", nota a editora.

Criadas por Charles M. Schulz, "estas vinhetas misturam humor, ternura e um subtil olhar crítico sobre a condição humana — tudo visto a partir da perspetiva única de um cão que vive no seu próprio mundo".

O livro "O indispensável do Snoopy" tem "mais de 350 páginas de existencialismo canino e psicologia suburbana para todas as idades" e chega às livrarias a 6 de outubro. Custará 30,95€.

