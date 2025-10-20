A iniciativa é uma homenagem à personagem de Emma Stone no filme, uma CEO de farmacêutica poderosa que é raptada por teóricos conspiracionistas (interpretados por Jesse Plemons e Aidan Delbis), que acreditam que ela é uma alien e acabam por lhe rapar o cabelo.

"És careca, ou estás disposto a rapar a cabeça?, lê-se na publicação do evento, "Na segunda-feira, 20/10, dirija-se ao [Culver Theater] para uma exibição antecipada GRATUITA de Bugonia – o novo sonho febril da @focusfeatures de Yorgos Lanthimos."

Todos os que quiserem um bilhete e corte de cabelo gratuito devem chegar depois das seis da tarde, altura em que um barbeiro estará já na sala preparado para fazer o seu trabalho. O cinema acrescentou: "Isto é real. E sim, parte vai ser gravado." A disponibilidade será limitada e os participantes precisam de ter mais de 18 anos.

Nas últimas colaborações entre Yorgos Lanthimos e Emma Stone estão filmes como The Favourite, em 2018; Poor Things em 2023 e Kinds of Kindness em 2024, todos com aclamações positivas em festivais de cinema. Numa entrevista, a atriz falou sobre o corte radical e disse à Vogue, segundo o The Guardian, que "não há melhor sentimento no mundo" do que uma cabeça recém-rapada. "O primeiro duche quando rapas o cabelo? Oh meu deus, é fantástico."

Emma stone falou sobre a diferença entre a sua própria decisão de rapar o cabelo e a da sua mãe, Krista, que perdeu o cabelo devido ao tratamento para o cancro da mama em 2008. "Ela fez algo com coragem", disse Emma Stone, "Eu apenas rapei o cabelo".

Bugonia será lancado nos cinemas nos EUA no dia 24 de outubro com estreia global no dia 31 de outubro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.