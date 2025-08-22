Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O passeio começa no Paço de Giela que nos transporta imediatamente para o Alto Minho senhorial. Vale a pena conhecer a sua história que passa por diferentes protagonistas até à sua atual recuperação.

Segundo o nosso anfitrião, dizem os arcoenses que foi "em Arcos de Valdevez que Portugal se fez" e isso é notório nos inúmeros monumentos e histórias que ligam esta terra à fundação de Portugal.

Segue-se para a praia fluvial e a Ecovia do Vez, um passeio que nos leva a Sistelo por um passadiço de madeira e uma paisagem única. O caminho é tão grande que há tempo para uma pausa para um café e um charuto.

De volta a Arcos de Valdevez, Sá Fernandes mostra-nos a Igreja da Lapa, seguida da Igreja da Misericórdia. De seguida, uma pausa para café na Doçaria Central, fundada em 1830 por Francisca Doceira, bisavó da atual proprietária, D. Alzira Galvão.

Depois de um passeio pela vila é tempo de visitar o Espaço de Valdevez que revela uma época a cada piso.

Na Casa das Artes, Sá Fernandes abre-nos a porta para conhecermos o escritor Tomás Figueiredo. É também importante visitar a casa do seu romance mais famoso.

Depois de uma passagem por muito património natural, ainda se pode conhecer a cascata do Rio Cabrão que nos leva às terras encantadas de Miranda.

O dia termina no restaurante Braseiro com uma posta de cachena com arroz de feijão tarrestre, tradicional nesta região.

No dia seguinte, o passeio começa no Santuário de Nossa Senhora da Peneda e o seu parque natural. Aqui há um centro interpretativo e é só escolher o percurso rumo aos vários miradouros e terras pelo caminho.

No Soajo ainda se encontram espigueiros que guardam as colheitas comuns e há tempo para uma pausa para o almoço no restaurante Saber ao Borralho. Uma refeição que termina com o pão-de-ló da terra.

Neste local também ouvimos a história do juiz de Soajo no Centro Interpretativo e Etnográfico de Soajo. Vale a pena conhecer esta história que levou à condenação de um inocente ao degredo, mas com 100 anos de preparação antes de seguir caminho.

O passeio termina no Centro de Ciência Viva Padre Himalaya, uma homenagem com olhos no futuro.

Pode ver todo este passeio por Arcos de Valdevez aqui. No próximo episódio, Sá Fernandes leva-nos para sul, para Loulé, já no sábado, 23 de agosto, na RTP3.

