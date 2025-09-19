Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na decisão, conhecida esta quinta-feira, o tribunal aplicou ainda uma multa de 1.500 euros à editora independente alemã Verbrecher Verlag, responsável pela publicação. A obra, intitulada "Resistance Has No Form, Resistance Is the Form" ("A resistência não tem forma, a resistência é a forma", em tradução livre), incluía um discurso de Rau no qual se lia que Heinz-Christian Strache teria cantado a frase “Vamos chegar ao sétimo milhão”, uma referência aos cerca de seis milhões de judeus assassinados pelo regime nazi.

O próprio Milo Rau admitiu tratar-se de um “erro factual”, mas considerou que o processo judicial se insere numa estratégia mais ampla da extrema-direita de “usar o arsenal fornecido pela democracia para a destruir”. Em declarações ao The Guardian, o encenador defendeu que partidos nacionalistas recorrem cada vez mais aos tribunais como forma de intimidar vozes críticas na arte e na cultura.

Heinz-Christian Strache, antigo líder do Partido da Liberdade da Áustria (FPÖ) e vice-chanceler entre 2017 e 2019, demitiu-se após o escândalo de corrupção conhecido como “Ibiza Affair”. O político anunciou que irá avançar com um novo processo por difamação, desta vez diretamente contra Milo Rau, por este ter repetido a acusação numa entrevista à escritora Elfriede Jelinek.

O excerto polémico, entretanto removido do mercado antes do julgamento, retomava uma controvérsia de 2018, quando foi revelado que um membro do FPÖ pertencia a uma fraternidade estudantil cujo cancioneiro incluía versos que faziam troça do Holocausto e glorificavam o exército nazi.

Apesar de reconhecer a falsidade da acusação específica contra Strache, o encenador mantém a crítica de fundo ao partido: “O FPÖ, fundado por antigos membros do partido nazi, tenta agora apresentar-se como protetor de interesses judaicos”, afirmou. O encenador revelou ainda que tenciona transformar a experiência deste processo judicial no tema central da sua próxima produção teatral, a estrear em fevereiro no Thalia Theater, em Hamburgo.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.