Diana Krall sobe ao palco a 22 de julho, marcando o regresso da artista ao Ageas Cooljazz. Reconhecida como uma das maiores referências contemporâneas do jazz mundial, Krall construiu uma carreira sólida com álbuns como All of You (1996), When I Look in Your Eyes (1999), The Look of Love (2001), The Girl in the Other Room (2004), Quiet Nights (2009), Turn Up the Quiet (2017) e This Dream of You (2020). Natural do Canadá, Krall destaca-se pela voz inconfundível e interpretações únicas dos clássicos do jazz.
Antes, a 18 de julho, o Ageas Cooljazz recebe os Jamiroquai, banda icónica dos anos 90, conhecida pelos álbuns e performances que marcaram gerações.
O festival mantém o mesmo formato dos anos anteriores, com quatro concertos por noite. As portas abrem às 19h00 e destacam-se as Cascais Jazz Sessions by Smooth FM às 20h00 no Anfiteatro do Parque Marechal Carmona. Depois, decorrem o primeiro concerto e o grande concerto no Palco Ageas, com as Late Nights a encerrar as noites no Anfiteatro.
O público pode ainda aproveitar o Cool Pick & Go, disponível no Parque Marechal Carmona.
Os bilhetes para o Ageas Cooljazz 2026 estão já à venda, com preços que vão dos 35€ (plateia em pé) aos 70€ (Plateia Gold). Podem ser comprados aqui.
