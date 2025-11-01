Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A narrativa acompanha Alma Imhoff (Julia Roberts), uma professora de filosofia numa universidade norte-americana que vê a sua reputação e carreira abaladas quando uma aluna, Maggie (Ayo Edebiri), acusa um professor do departamento e amigo próximo de Alma, Hank (Andrew Garfield), de abuso sexual. A denúncia provoca uma série de reações em cadeia que abalam o equilíbrio da instituição e expõem conflitos latentes sobre poder, lealdade e verdade. À medida que a situação se agrava, Alma é forçada a confrontar episódios do passado que preferira esquecer e a questionar a linha ténue entre a responsabilidade pessoal e o silêncio institucional.

Realizado por Luca Guadagnino e escrito por Nora Garrett, "Depois da Caçada" combina drama e suspense psicológico num ambiente universitário marcado por hierarquias e tensões morais. O filme apresenta uma estética contida, com tons frios e espaços fechados que reforçam a sensação de inquietação e distanciamento emocional.

Julia Roberts regressa a um papel de grande complexidade dramática, afastando-se do registo mais luminoso das produções que marcaram o início da sua carreira. A sua interpretação de Alma é contida e introspectiva, revelando uma mulher dividida entre o trauma do passado e a tensão do presente. Ayo Edebiri assume um papel mais sério do que é habitual na sua filmografia, transmitindo a determinação e a vulnerabilidade de uma jovem que desafia uma estrutura de poder rígida. Andrew Garfield constrói uma personagem ambígua, cuja postura carismática e defensiva contribui para o tom de incerteza que atravessa toda a narrativa.

O filme aborda, de forma indireta, temas associados ao movimento #MeToo e às transformações culturais que se seguiram. Em vez de procurar culpados ou inocentes, "Depois Da Caçada" explora a complexidade das relações de poder e as consequências do silêncio em ambientes onde o prestígio e a reputação condicionam a verdade. Guadagnino opta por um registo contido, privilegiando os diálogos, os olhares e as pausas prolongadas, deixando espaço para a interpretação do espectador.

Com uma duração de mais de duas horas, "Depois Da Caçada" é um drama denso que propõe mais perguntas do que respostas. Guadagnino continua fiel ao estilo visual elegante e à abordagem emocionalmente contida, construindo um filme que observa as fragilidades humanas através da lente da dúvida e da culpa.

