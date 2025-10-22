Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A nova criação de Diana Sá, com texto de Eduardo Brito, desafia as fronteiras entre palco e plateia. Instalado em cafés, praças e outros espaços do quotidiano, o espetáculo convida o público a entrar em pequenas cabinas inspiradas nas salas de visitas das prisões americanas. Lá dentro, frente a um telefone, cada espetador vive um encontro a sós com um ator — um momento de escuta, partilha e cumplicidade.

“Sentimos que é preciso repensar o casamento entre o teatro contemporâneo e o público. Este espetáculo é um convite a restaurar essa ligação, não pela via da culpa, mas pela da partilha”, explica Fátima Alçada, diretora geral e artística das Comédias do Minho.

Em cena estão Cheila Pereira, Luís Filipe Silva, Sara Costa, Diana Sá e Gonçalo Fonseca, a que se juntam atores amadores dos grupos de teatro comunitário dos cinco municípios do Vale do Minho, como Isabel Cunha, Andreia Gomes, Celine Nascimento, Sónia Almeida e Juliana Pires. A presença destes intérpretes locais reforça o caráter participativo e comunitário do projeto, pilar central da missão da companhia.

A digressão prolonga-se até 2 de novembro, com apresentações em Valença e, posteriormente, em Monção. Todas as sessões são de entrada livre e destinam-se a maiores de 12 anos.

Fundadas em 2004, as Comédias do Minho têm como objetivo aproximar o teatro das comunidades do Vale do Minho, através de uma programação que alia criação artística, pedagogia e envolvimento local. “Ouve-me de perto como se te tocasse” reafirma essa filosofia, transformando o simples gesto de ouvir num encontro de empatia e descoberta — uma experiência onde o teatro se vive literalmente ao ouvido.

