Durante o mês, os cinemas contabilizaram cerca de 1,1 milhões de entradas, um número que representa uma ligeira recuperação face a junho, mas que fica bem abaixo dos 1,7 milhões de bilhetes vendidos em julho de 2024.

Também as receitas ressentiram-se da quebra: foram gerados 7,3 milhões de euros em bilheteira, o que traduz uma descida de mais de 31% em comparação com os 10,7 milhões de euros registados no mesmo mês do ano passado.

Apesar deste abrandamento pontual, o balanço anual mantém-se positivo. Entre janeiro e julho, os cinemas portugueses acumulam uma subida de 2,8% no número de espetadores e um aumento de 6,7% nas receitas, em comparação com o mesmo período de 2024.

No que diz respeito às preferências do público, o top de bilheteiras em julho foi dominado por produções norte-americanas. Em destaque esteve “F1”, realizado por Joseph Kosinski, que liderou o ranking mensal e já soma 272 mil espetadores desde que estreou no final de junho, ocupando assim a sexta posição entre os filmes mais vistos do ano em Portugal.

Já entre as produções nacionais, o destaque continua a ir para “On Falling”, de Laura Carreira, que mantém o estatuto de filme português mais visto do ano, com um total de 13 mil espetadores desde março.