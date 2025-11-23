Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Marcada a data, a GNR em comunicado enviado às redações explicou que "tem vindo a reforçar as campanhas de sensibilização e a investir em formação específica do seu efetivo, garantindo uma resposta cada vez mais qualificada na participação, enquadramento, tratamento e acompanhamento de situações de violência doméstica".

Para a guarda, a prioridade é "melhorar a rede de salas de atendimento às vítimas e reforçar a articulação com as entidades parceiras", com os Núcleos de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) hoje em dia a "integram 186 militares especializados em todo o país e registaram, até 15 de novembro de 2025, 4056 inquéritos, dos quais 3956 já concluídos (cerca de 97,5%)".

A falar em números, durante o ano de 2024, na área de responsabilidade da GNR, foram "registados 11876 crimes de violência doméstica. Os distritos do Porto, Aveiro, Braga, Setúbal e Lisboa concentraram o maior número de ocorrências, enquanto Portalegre e Bragança registaram menos. Foram detidos 1450 suspeitos (373 em flagrante e 1077 fora de flagrante) e apreendidas 1222 armas. Contabilizaram-se 13 vítimas mortais, doze mulheres e um homem", pode-se ler.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

Já este ano, a GNR até ao dia 15 de novembro já "registou 10251 crimes relacionados com violência doméstica", voltando os distritos do Porto, Aveiro e Lisboa a apresentar maior número de denúncias, enquanto Portalegre e Bragança "mantêm valores mais baixos".

Em 2025 foram detidos 1380 suspeitos (349 em flagrante e 1031 fora de flagrante) e apreendidas 864 armas. Até à mesma data, foram registadas 13 vítimas mortais, onze mulheres e dois homens, explica a força.

Em 1999, as Nações Unidas instituíram oficialmente o dia 25 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, com o objetivo de alertar para uma realidade que continua a afetar milhões de mulheres em todo o mundo.

