O edifício, classificado como conjunto de interesse municipal, faz parte da memória coletiva da cidade e reabre agora três décadas depois para que a comunidade local e visitantes possam (re)descobrir um dos teatros mais emblemáticos do Porto. Durante o dia, serão também apresentados os projetos de reabilitação em discussão, a cargo do consórcio de arquitetos Metrourbe e Arsuna.

“Recebemos muitos contactos, desde académicos a locais, a pedir para visitarem o espaço. Como o Cine-Teatro Vale Formoso esteve fechado durante muitos anos, as pessoas só conhecem a fachada, mas há muita curiosidade para conhecer o interior deste teatro, que é um marco arquitetónico e cultural do século XX”, explicou Paulo Dias, Diretor-Geral da UAU.

O Cine-Teatro Vale Formoso foi inaugurado a 30 de dezembro de 1948, durante o período do Estado Novo, e projetado pelo arquiteto Francisco Granja como uma casa de espetáculos cinematográficos e teatrais. Destacou-se como uma das principais salas de cinema da cidade até ao início dos anos 90, altura em que encerrou portas às atividades culturais.

A aquisição formal do teatro pela UAU, anunciada no início deste mês, representa um investimento superior a sete milhões de euros, incluindo aquisição e obras de reabilitação. A reabertura da sala de espetáculos está prevista para o início de 2027, já com uma agenda programática dedicada à cultura e artes performativas.

No Dia Aberto de 13 de setembro, os visitantes poderão ver em primeira mão a sala de espetáculos, o foyer, a zona de restauração e o jardim de inverno, despedindo-se do espaço tal como se encontra antes do arranque das obras.