Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Sob o tema “Memória: o Futuro do Passado”, o festival propõe uma reflexão sobre a forma como o passado permanece vivo através da lembrança, servindo de base para projetar o que está por vir. A programação promete explorar histórias, identidades e emoções através do cinema de animação — reafirmando o papel do evento como uma das principais referências do género em Portugal e no mundo.

Entre os destaques desta edição está a homenagem a António Gaio, figura central na história do festival, no ano em que se assinala o centenário do seu nascimento. A sessão de abertura, marcada para 7 de novembro às 20h30, será dedicada ao realizador, com a inauguração da exposição “Da 2 à 26: vida, namoro e legado de António Gaio”, com curadoria de Olívia Marques da Silva, presidente da Escola Superior de Media, Artes e Design (ESMAD). O evento inclui também a exibição de um documentário animado produzido pela ESMAD, apresentado na Sala António Gaio, no Centro Multimeios de Espinho.

Outro nome incontornável que será lembrado em 2025 é o de Vasco Granja, com a sessão especial “100 anos de Vasco Granja: O Homem que nos fez sonhar”, com curadoria de Ricardo Blanco.

Entre as novidades, destaca-se a sessão “Palestina: Entre Céu e Terra”, composta por filmes de crianças, mulheres e realizadores internacionais, em homenagem ao povo palestiniano. O festival marca ainda o regresso do cinema imersivo ao concelho de Espinho.

O programa inclui ainda masterclasses, simpósios, debates, retrospetivas e sessões para famílias, reforçando o impacto do CINANIMA tanto na comunidade artística como na comunidade local.

A um passo de celebrar 50 anos de existência, em 2026, o festival promete uma edição histórica que consolidará Espinho como epicentro do cinema de animação em Portugal e além-fronteiras.

O programa completo já se encontra disponível no site oficial do CINANIMA.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

.