O The Joy Spot foi idealizado por Joana Pereira, engenheira de processos e agora empreendedora, e ganhou nova forma com a chegada de Julia Pessis como sócia e curadora de experiências, juntando duas visões complementares com um propósito comum: colocar o prazer no centro de uma vida com mais sentido, presença e autenticidade.

Com formação certificada em Sexological BodyworkTM e Somatic Experiencing®, além de criadora do projeto Naked Medicine, Julia Pessis começou por ser convidada para organizar workshops e acabou por se juntar com co-fundadora.

Julia nasceu no Equador, mas vive há 17 anos em Lisboa e quando soube da ideia soube que este era um projeto em que queria “mergulhar” e não apenas colaborar. “Há 15 anos que trabalho o tema da sexualidade e hoje vivemos um momento complexo em que é necessário haver espaço para falar do tema de forma alargada”.

The Joy Spot créditos: MadreMedia

É desta conversa que nasce o The Joy Spot, inaugurado esta quinta-feira, 17 de julho, em Lisboa, e que propõe um conceito pioneiro que convida à descoberta da sexualidade como parte essencial do autocuidado e da saúde.

“Quase ninguém foi educado para viver o prazer com segurança, autonomia e alegria. O The Joy Spot é o espaço onde finalmente podemos reaprender, com o corpo, aquilo que o mundo se esqueceu de ensinar”, partilha Julia Pessis.

O The Joy Spot apresenta-se como um “espaço de educação, autocuidado íntimo e exploração consciente”. Cada tema ligado ao prazer é explorado de forma progressiva e acessível, sempre num ambiente seguro, informado e acolhedor. “Começamos com conversas abertas, seguidas por workshops com diferentes níveis de profundidade, que permitem integrar o conhecimento no corpo e na vida quotidiana”.

“Queremos criar um espaço onde todas as pessoas tenham a liberdade de aprender e explorar o seu prazer e sexualidade, sem vergonha”, afirma Joana Pereira.

As temáticas vão da sexualidade à psicologia, antropologia, neurociências e espiritualidade.

“Tratamos o prazer como parte da saúde, da arte, da ciência, da espiritualidade e dos ciclos da vida — porque acreditamos que ele merece ser vivido com conhecimento, liberdade e presença”.

The Joy Spot créditos: MadreMedia

O espaço foi desenhado para acolher todas as vivências – de mulheres a solo a casais curiosos, passando por quem está a redescobrir o seu corpo após mudanças ou experiências de vida transformadoras. Divide-se em três zonas complementares: uma entrada de exploração sensorial, um showroom, e uma sala de workshops e eventos, cada uma dedicada a diferentes dimensões da descoberta íntima.

Para já, o público alvo são adultos, mas, nos planos das duas promotoras, está a educação direcionada a adolescentes.