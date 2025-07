Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Além da data do festival em 2026, foi também anunciado o regresso da banda Buraka Som Sistema, 10 anos depois do seu último concerto, que aconteceu em 2016, nos Jardins da Torre de Belém.

"Branko, Riot, Conductor, Kalaf e Blaya juntam-se em palco para uma atuação que revisita os álbuns icónicos do grupo como são o caso de "From Buraka to the World " (2006), "Black Diamond" (2008), "Komba" (2011) e “Buraka”. Da obra da banda portuguesa foram extraídos temas icónicos como “Hangover (BaBaBa)”, “Kalemba (Wegue Wegue)”, “Sound of Kuduro”, “Yah” e “Stoopid”, entre muitos outros, e que juntos formam parte de um imaginário de uma banda, que sempre imprimiu um ângulo cultural no seu trabalho, e que transforma definitivamente o panorama da música em Portugal dos últimos 20 anos", lê-se no comunicado da produtora da banda.