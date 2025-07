Em comunicado, a Câmara do Porto e o Grupo Ageas Portugal explicou o projeto 'Jardins do Oriente', que pretende ser o "primeiro grande empreendimento com rendas acessíveis para famílias da classe média".

A parceria entre a autarquia do Porto, o Grupo Ageas Portugal e a construtora Garcia Garcia, pretende dar "uma resposta inovadora às dificuldades da classe média no acesso à habitação", explica o comunicado.

No final do mês passado várias pessoas saíram à rua no Porto para reenvindicar medidas para a habitação, já que “o programa do Governo não inclui medidas que ajudem a resolver este problema, pelo contrário, agravam-no”.