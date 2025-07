A empresa francesa Axxès, um dos principais fornecedores de serviços de portagens eletrónicas para camiões, autocarros e outros veículos utilitários na Europa. Segundo o seu site, os dispostivos "OBU, C’moov", permitem que camiões, autocarros e veículos comerciais viajem em França, Suíça, Liechtenstein, Alemanha, Bélgica, Itália, Áustria, Polónia, Hungria, Espanha, Portugal, nas pontes e túneis que ligam a Dinamarca à Suécia (Øresund – Storebaelt).

O Grupo Brisa explica em comunicado que nos acionista da Axxès estão: "VINCI Autoroutes (juntamente com as suas subsidiárias ASF e ESCOTA), o Grupo Eiffage, através das suas subsidiárias APRR e AREA, a Société Française du Tunnel Routier du Fréjus e a Société Concessionaire Française pour la Construction et l'Exploitation du Tunnel Routier sous le Mont Blanc".

Assim sendo, a compra pretende "reforçar significativamente a presença internacional do Grupo Brisa e a sua oferta para o segmento dos veículos pesados de mercadorias, posicionando a sua marca Via Verde como um dos maiores fornecedores de serviços eletrónicos de portagem na Europa".