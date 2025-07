O que é o apoio extraordinário e temporário à deslocação?

Este apoio extraordinário foi criado em setembro de 2024, para ajudar professores colocados a pelo menos 70 quilómetros de casa, em escolas com mais carência de docentes. O apoio, entre os 150 e 450 euros mensais conforme a distância. O apoio foi pago durante onze meses e abrange todos os professores colocados naquelas escolas, independentemente do seu vínculo e do grupo de recrutamento.

O que muda?

Deixam de estarem apenas abrangidos os docentes a pelo menos 70 quilómetros em escolas com carência para abranger todos "os professores da escola pública". O apoio passa a ser atribuído já em setembro, ao contrário de só em janeiro, com a aprovação do próximo Orçamento do Estado.

De notar que apesar do anúncio do primeiro-ministro, o Bloco de Esquerda já tinha feito aprovar a mesma proposta em março, na altura até com votos contra do PSD e CDS.

De recordar ainda que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma, mas assinalou que "que este alargamento do âmbito do diploma se poderá traduzir num desincentivo de colocação em escolas mais carenciadas e, portanto, de ainda menor cobertura das necessidades de ensino nessas escolas, ainda assim, atendendo à situação de emergência vivida", disse.