A partir de hoje, estão abertas as inscrições para o Desfile dos Clássicos do Museu da CARRIS 2025.

A iniciativa realiza-se no dia 20 de setembro de 2025, com duas viagens programadas, uma às 10h30 e outra às 16h00.

Este ano a Carris retoma, o emblemático percurso com partida da estação de Santo Amaro rumo à Praça da Figueira e regresso a Santo Amaro.

"É uma oportunidade perfeita para realizar uma viagem no tempo, ao início do século XX, com um passeio em autocarros e elétricos que, habitualmente, estão no Museu da CARRIS e fazem parte da história da Empresa e da cidade de Lisboa", diz a empresa em comunicado.

A iniciativa complementa-se com a atuação da Banda da CARRIS e encenações que ajudam a recriar todo o ambiente.

A venda de bilhetes é exclusiva da bilheteira online BOL, através de uma página dedicada ao Desfile dos Clássicos do Museu da CARRIS onde se encontra toda a informação sobre as viagens e veículos disponíveis. Custam 10 euros.