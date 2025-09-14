A notícia foi avançada este domingo pelo 'Observador'. Iran Costa, cantor popular, está internado nos cuidados intensivos do Hospital de Santa Maria, em estado grave.
O artista terá sofrido um enfarte depois de um concerto no Monsantos Open Air, em Lisboa.
Apesar de não terem surgido mais informações sobre o seu estado de saúde, o jornal 'Observador' diz que o artista já estará "acordado".
