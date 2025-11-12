Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A magia do bailado clássico regressa ao palco do Teatro Tivoli BBVA este Natal. A prestigiada Companhia Ballet de Kiev volta a Lisboa para apresentar dois dos mais emblemáticos títulos do repertório clássico: “Lago dos Cisnes”, nos dias 5 e 6 de dezembro, e “A Bela Adormecida”, no dia 7.

As duas produções, com música de Piotr Tchaikovsky e coreografia de Marius Petipa, continuam, mais de um século depois, a ser referências incontornáveis do ballet clássico. A companhia ucraniana promete uma nova interpretação destas obras intemporais, unindo rigor técnico e emoção em palco.

“Os bailarinos do Ballet de Kiev entregam-se com rigor e irreverência em cada passo e dialogam com a música que os acompanha nestas produções que evocam a beleza dos cânones clássicos”, sublinha a organização.

O “Lago dos Cisnes”, um dos bailados mais reconhecidos do mundo, conta a história do amor impossível entre o príncipe Siegfried e Odette, a jovem transformada em cisne por um feitiço. Entre o bem e o mal, simbolizados pelos cisnes branco e negro, a peça explora temas universais de pureza, ilusão e dualidade.

As sessões em Lisboa decorrem a 5 de dezembro às 21h00 e 6 de dezembro às 16h e 21h. O espetáculo segue depois para o Coliseu Porto Ageas, onde será apresentado a 10 de fevereiro de 2026, às 21h00.

Já “A Bela Adormecida” celebra este ano 135 anos desde a sua estreia, no Teatro Mariinski, em São Petersburgo, e será apresentada pela primeira vez em Portugal pela companhia ucraniana.

O bailado revive o conto da princesa Aurora, amaldiçoada pela fada Carabosse e salva pela boa Fada Lilás, que a faz adormecer até ser despertada por um beijo de amor verdadeiro. Um espetáculo que celebra a magia dos contos de fadas e o poder transformador da dança.

As sessões decorrem a 7 de dezembro, às 11h00 e 17h00, no Teatro Tivoli BBVA.

Fundado em 2017 pelo bailarino Victor Ishchuk, solista do Teatro da Ópera de Kiev, o Ballet de Kiev nasceu com o objetivo de reunir as estrelas mais proeminentes da Ucrânia e mostrar ao mundo o talento e profissionalismo dos seus artistas. Desde então, já realizou mais de 700 atuações internacionais, com várias passagens por Portugal — sempre com salas esgotadas.

Os bilhetes para “Lago dos Cisnes” e “A Bela Adormecida” já estão disponíveis aqui.

