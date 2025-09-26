Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A Time Out descreve os Anjos como uma zona onde convivem "lisboetas de gema" e "vizinhos recém-chegados", criando um ambiente dinâmico e acolhedor. A Rua do Forno do Tijolo é destacada como o coração pulsante do bairro, enquanto o Largo de Santa Bárbara ganha destaque pelas suas opções gastronómicas, incluindo smash burgers e vinhos.
O bairro é também reconhecido pela sua oferta de lojas independentes e originais, tornando-se um destino popular para compras e lazer. A Time Out sugere que um "dia perfeito" nos Anjos inclua uma visita a uma livraria, uma paragem num estúdio de tatuagens e uma refeição num dos muitos cafés e restaurantes da zona.
Para quem visita Lisboa, a Time Out recomenda especialmente o bairro dos Anjos durante as Festas dos Santos Populares, em junho, para aproveitar os bailaricos ao ar livre e as tradicionais sardinhas assadas.
Com esta distinção, os Anjos consolidam-se como um dos bairros mais vibrantes e autênticos de Lisboa, refletindo a alma da cidade e a sua capacidade de atrair tanto residentes como visitantes à procura de experiências únicas.
Entre os 39 bairros que compõem a lista, encontram-se cidades do mundo inteiro. A medalha de ouro foi para o bairro de Jimbōchō, em Tóquio, no Japão, descrito como “um enclave universitário histórico e um paraíso para os bibliófilos”.
O segundo lugar ficou o bairro de Borgerhout, em Antuérpia, na Bélgica, conhecido como o “coração criativo da cidade”.
No pódio está também o bairro da Barra Funda, em São Paulo, no Brasil, eleito pela “alma alternativa” da cidade. É destacado pela cena artística, pelas lojas únicas, pela vida noturna e pela oferta culinária contemporânea.
Veja aqui a lista completa dos 39 bairros mais "cool" do mundo:
1. Jimbōchō, Tóquio, Japão
2. Borgerhout, Antuérpia, Bélgica
3. Barra Funda, São Paulo, Brasil
4. Camberwell, Londres, Reino Unido
5. Avondale, Chicago, EUA
6. Mullae-dong, Seul, Coreia do Sul
7. Ménilmontant, Paris, França
8. Nakatsu, Osaka, Japão
9. Vallila, Helsínquia, Finlândia
10. Labone, Acra, Gana
11. Nguyen Thai Binh, Ho Chi Minh, Vietname
12. Anjos, Lisboa, Portugal
13. Digbeth, Birmingham, Reino Unido
14. Red Hook, Nova Iorque, EUA
15. Perpetuo Socorro, Medellín, Colômbia
16. Burwood, Sydney, Austrália
17. Linden, Joanesburgo, África do Sul
18. Former French Concession, Xangai, China
19. Quartieri Spagnoli, Nápoles, Itália
20. Bencoolen, Singapura
21. Endoume, Marselha, França
22. Plateau-Mont-Royal, Montreal, Canadá
23. The Liberties, Dublin, Irlanda
24. North Melbourne, Melbourne, Austrália
25. Portales, Cidade do México, México
26. Davenport, Toronto, Canadá
27. Little River, Miami, EUA
28. Kemang, Jacarta, Indonésia
29. Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil
30. Sheung Wan, Hong Kong
31. Barranco, Lima, Perú
32. Mont Kiara, Kuala Lumpur, Malásia
33. Clarksville, Austin, EUA
34. Margit-negyed, Budapeste, Hungria
35. Glen Park, São Francisco, EUA
36. MiZa, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
37. Villa Devoto, Buenos Aires, Argentina
38. Mehrauli, Nova Déli, Índia
39. Poblacion, Grande Manila, Filipinas
