A Time Out descreve os Anjos como uma zona onde convivem "lisboetas de gema" e "vizinhos recém-chegados", criando um ambiente dinâmico e acolhedor. A Rua do Forno do Tijolo é destacada como o coração pulsante do bairro, enquanto o Largo de Santa Bárbara ganha destaque pelas suas opções gastronómicas, incluindo smash burgers e vinhos.

O bairro é também reconhecido pela sua oferta de lojas independentes e originais, tornando-se um destino popular para compras e lazer. A Time Out sugere que um "dia perfeito" nos Anjos inclua uma visita a uma livraria, uma paragem num estúdio de tatuagens e uma refeição num dos muitos cafés e restaurantes da zona.

Para quem visita Lisboa, a Time Out recomenda especialmente o bairro dos Anjos durante as Festas dos Santos Populares, em junho, para aproveitar os bailaricos ao ar livre e as tradicionais sardinhas assadas.

Com esta distinção, os Anjos consolidam-se como um dos bairros mais vibrantes e autênticos de Lisboa, refletindo a alma da cidade e a sua capacidade de atrair tanto residentes como visitantes à procura de experiências únicas.

Entre os 39 bairros que compõem a lista, encontram-se cidades do mundo inteiro. A medalha de ouro foi para o bairro de Jimbōchō, em Tóquio, no Japão, descrito como “um enclave universitário histórico e um paraíso para os bibliófilos”.

O segundo lugar ficou o bairro de Borgerhout, em Antuérpia, na Bélgica, conhecido como o “coração criativo da cidade”.

No pódio está também o bairro da Barra Funda, em São Paulo, no Brasil, eleito pela “alma alternativa” da cidade. É destacado pela cena artística, pelas lojas únicas, pela vida noturna e pela oferta culinária contemporânea.

