Trata-se de um armazém municipal com condições para acolher duas salas de espetáculo, abrindo caminho a uma programação cultural mais diversificada e ao reforço da colaboração com outras estruturas artísticas.

Para o presidente da autarquia, Carlos Moedas, esta decisão insere-se numa política cultural de proximidade: “A visão deste executivo municipal é a de uma cidade com a Cultura no centro. Uma cidade em que a Cultura é para todos, é descentralizada e está viva e renovada. Por isso, estivemos empenhados, desde o primeiro dia, em resolver este processo e em encontrar uma nova morada para os Artistas Unidos, que lhes permitisse continuar o trabalho que desenvolvem na cidade há 30 anos, contribuindo de forma ímpar para a sua dinamização cultural.”

Os Artistas Unidos deverão iniciar atividade no novo espaço já em outubro, dando continuidade a três décadas de trabalho no panorama teatral português.

