Com a reabertura do edifício no Rossio, depois de realizadas as obras de restauro, o público é convidado a regressar ao Teatro para testar novos modelos de programação e de relação com os espectadores.

O espetáculo Luta Armada é o primeiro exercício do D. Maria II, sujeito a um novo modelo de preçário, inspirado em instituições culturais internacionais, sob o lema "Pay what you want" (Pague o que quiser).

Segundo o novo sistema, cada pessoa escolhe quanto quer pagar pelo seu bilhete, de acordo com a sua perceção do valor da experiência. "A proposta baseia-se numa relação de confiança entre o Teatro e o público, e numa vontade de aproximar diferentes perfis de espectadores", explica a direção.

Os valores variam entre 5€, 10€, 15€, 20€ ou 25€, e a compra de bilhetes pode ser feita online e presencialmente, na bilheteira do D. Maria II localizada nos Jardins do Bombarda (Lisboa).

No fim do espetáculo, o público deverá ponderar o valor da peça e da experiência. Os resultados estarão incluídos num breve estudo conclusivo da experiência-piloro.