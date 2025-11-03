Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Durante três dias, o riso espalha-se pela cidade, com espetáculos a decorrer no Panorama – Multiusos de Alcobaça, no Cine-Teatro João D’Oliva Monteiro e em vários outros espaços que recebem uma programação diversa e inesperada, pensada para diferentes públicos, revela o comunicado enviado às redações.
O cartaz do festival junta nomes consagrados do humor nacional e novas vozes em ascensão. Entre os artistas confirmados estão Salvador Martinha, Luís Franco-Bastos, Pedro Teixeira da Mota, Carlos Coutinho Vilhena, Joana Marques e Ricardo Araújo Pereira.
O festival inclui ainda o espetáculo Commedia a La Carte Kids, pensado especialmente para famílias e público infantil.
O encerramento da primeira edição do “Capital do Humor” será feito com a transmissão em direto do programa “Isto É Gozar Com Quem Trabalha”, da SIC, conduzido por Ricardo Araújo Pereira e a sua equipa, a partir do Panorama – Multiusos de Alcobaça, no domingo, 23 de novembro.
“Se Alcobaça é conhecida pela história de amor de D. Pedro e D. Inês, queremos que também seja lembrada pelo humor. Amor e humor de mãos dadas, sempre”, sublinha a organização em comunicado.
"Três dias de gargalhadas, partilha e energia criativa" prometem transformar Alcobaça na verdadeira Capital do Humor, celebrando a comédia nacional em todas as suas vertentes, do stand-up aos espetáculos familiares, passando pelos novos talentos.
Os bilhetes já estão à venda, e todas as informações sobre o festival podem ser consultadas aqui.
