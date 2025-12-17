Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os alimentos podem ser entregues até ao dia 22 de dezembro na sede da AFA, localizada no Complexo Desportivo da Penha, em Faro, de segunda a sexta-feira, entre as 9h30 e as 18h. No dia 22, apenas serão aceites donativos até às 12h.

A associação também está a recolher durante a Taça de Campeão de Inverno, onde aceitam doações de bens alimentares à entrada dos pavilhões, a partir das 10h, nomeadamente no dia 20 no Pavilhão Multiusos 25 de Abril, em Almancil e no dia 21 no Pavilhão Municipal Dr. Eduardo Mansinho, em Tavira.

Na última campanha, a AFA conseguiu angariar cerca de 250 quilos de alimentos, com a colaboração dos clubes e núcleos de árbitros filiados, agentes desportivos, parceiros e demais membros da comunidade.

Segundo o comunicado da associação, “todas as doações serão entregues, como habitual, nos armazéns do Banco Alimentar, em Faro”, garantindo que os bens cheguem às famílias que mais necessitam.

__

