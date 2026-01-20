Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Questionado por jornalistas sobre a mensagem que pretende transmitir aos líderes europeus, muitos dos quais têm rejeitado publicamente a sua intenção de assumir o controlo do território autónomo dinamarquês, Trump foi direto: “Temos de a ter”, afirmou, acrescentando que “eles não conseguem protegê-la”.

Numa publicação na sua rede social, Truth Social, o presidente norte-americano divulgou ainda uma mensagem atribuída ao presidente francês, Emmanuel Macron, na qual este manifesta perplexidade face à posição de Washington. “Não compreendo o que está a fazer em relação à Gronelândia”, lê-se na mensagem, que refere igualmente a intenção de Macron em se encontrar com Trump em Paris após o encerramento do fórum na Suíça.

Na mesma rede social, Trump ilustrou um dos seus posts com uma ilustração onde surge a 'conquistar' a Gronelândia, colocando uma bandeira dos Estados Unidos na ilha do Atlântico.

Paralelamente aos desenvolvimentos em Davos, o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Mike Johnson, aliado próximo de Trump e terceiro na linha de sucessão presidencial, deverá discursar esta terça-feira no Parlamento britânico, por volta das 9h30.

O Fórum Económico Mundial reúne esta semana dezenas de chefes de Estado e de Governo, bem como líderes empresariais de todo o mundo, num contexto marcado por tensões geopolíticas e pela crescente polémica em torno das ambições norte-americanas sobre a Gronelândia.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.