O ator Isac Graça foi afastado de uma produção da Ukbar Filmes após ser acusado de assédio a um figurante menor de idade durante uma rodagem. O artista nega qualquer intenção de sedução após o envio de uma fotografia em tronco nu e garante que desconhecia a idade do jovem, afirmando ser alvo de difamação e já ter apresentado queixa na polícia.

Na base da alegada acusação estará uma troca de mensagens e fotografias, no início de setembro, entre o ator Isac Graça, de 34 anos, e um figurante menor de idade, durante uma produção da Ukbar Filmes, uma das principais produtoras de cinema e televisão em Portugal.

O 24notícias contactou a Ukbar Filmes para pedir um comentário ao caso. "Não iremos prestar qualquer informação sobre o caso que se encontra em investigação, logo abrangido pelo segredo de justiça, e não nos compete fazer qualquer declaração pública sobre a matéria", foi explicado numa nota assinada pelos produtores Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola.

"Já mostrámos toda a vontade e disponibilidade para colaborar com as autoridades para o apuramento cabal dos factos", adiantarem ainda, salientando de seguida que "não há nenhum projeto" na produtora "que inclua a presença ou participação do ator Isac Graça neste momento".

Segundo os produtores, "todos os contratados pela Ukbar Filmes assinam um código de conduta sobre diferentes tipos de assédio de acordo com as recomendações da APCA [Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual] e, como tal, nunca serão toleradas violações legais e éticas, que condenamos veementemente".

O 24notícias contactou ainda a People Stars Agency, a agência responsável pelo jovem figurante, que respondeu recorrendo ao mesmo comunicado da produtora.

Por sua vez, o ator Isac Graça explica, em declarações ao 24notícias, como se deu este afastamento das filmagens de "Esteiros". "Fui afastado de imediato do projeto, ainda nem sequer tinha assinado o contrato. Não fui despedido, foi uma espécie de pedido para assinar uma rescisão de contrato, portanto já assinei o contrato depois disto", assinala. O ator explicou que iniciou as filmagens sem ter contrato assinado, tendo por isso assinado posteriormente para que a produtora tivesse prova da rescisão.

"Os dois produtores estão a par da situação e a minha agente também. Para defender o filme, compreendo que a produtora me tenha afastado. Deixou-me muito injustiçado e agredido moralmente, mas compreendi [a decisão]", acrescenta.

Isac Graça: "Não houve qualquer tentativa de seduzir esta pessoa"

"Não enviei nenhuma nude. Enviei uma fotografia do tronco para cima, de bom dia, numa conversa que nem fui eu que iniciei, com uma pessoa que nem sabia ser menor", diz Isac Graça.

"Isto foi numa rodagem, houve vários contactos trocados entre as pessoas e várias conversas e telefonemas. E nesse sábado de manhã houve a conversa iniciada por este rapaz, uma conversa para nos rirmos. Eu também tinha na minha cabeça que fosse uma pessoa bastante mais velha, mas sei que não houve qualquer tentativa de seduzir esta pessoa, até porque não tenho, nem tive, qualquer atração por esta pessoa", acrescenta.

"[Enviar fotos] é uma coisa que faço frequentemente com amigos. Estava a encontrar naquela pessoa um amigo. Era simpático, mas não muito falador. Faz-me lembrar de mim próprio. Senti que era uma pessoa de confiança, dava para dizer um oi", frisa.

O ator reforça que, mesmo com o equívoco da idade, não houve "nenhum convite" da sua parte. "Tinha 12 anos, quando parece uma pessoa bastante mais velha. Eu pensava que dava para falar de uma maneira mais adulta. Mas, mesmo falando assim, não houve nenhum momento de assédio, de sedução, de propostas, e muito menos nudes".

"Quando me falaram, no dia 11, já no set, desta situação — e da idade e da queixa —, fiquei atónito e fui rever tudo [as mensagens]. Pus-me nos pés da mãe e até redigi um pedido de desculpa, caso visse linguagem que considerava inapropriada, e perguntei se conseguiria falar com ela, até porque a minha consciência está tranquila".

Segundo Isac Graça, há pormenores na conversa que mostram a sua inocência. "A informação que me deram é que na conversa há mensagens apagadas, mas eu não tenho nenhuma mensagem apagada na minha conversa. Fiz esses prints, porque ameaçaram fazer queixa à polícia. Eu não tenho medo da polícia, é uma instituição que eu respeito muito", realça.

"Imagino que possam ter sido apagadas mensagens minhas para fazer parecer alguma coisa que não é. Isto teve logo consequências muito horrorosas na minha vida", nota ainda.

Consequeências que, segundo o ator, envolveram uma situação médica. "O trigger maior foi quando percebi que a senhora não queria falar comigo, e então tive um surto psicológico. Entrei no hospital de Vila Franca de Xira, nesse mesmo dia, com a pulseira laranja, tive três psiquiatras a falar comigo. Perdi, durante algum tempo, alguma coordenação linguística e de memória básica. Entrei em pânico, mexeu com crenças e valores que me são muito fundos — nunca pensei que poderia passar por uma situação destas".

"Estou a ter um grande problema de saúde mental, e neste momento estou a ser acompanhado por uma psiquiatra. Já vinha com antecedentes de pânico e de depressão pela perda da minha avó, no início do ano", evidencia. "Tive aquela conversa com a maior das inocências. Não gosto de nada da ideia da perversão de crianças, é uma coisa que me é mesmo horrorosa. E entretanto obviamente que entrei em processos de paranóia e de criar cenários negativos na minha cabeça".

Isac Graça diz que andava "todos os dias a ir ao correio" para ver se recebia alguma notificação da polícia". Na produtora disseram-lhe que tinha sido apresentada queixa, mas até agora não recebeu "notificação alguma", nem da polícia, nem do Ministério Público.

Por isso, tomou medidas e diz ter ido à esquadra da polícia da sua área de residência e apresentado os prints da conversa com o menor, que "sofreram logo uma pequena análise".

"Fui porque a minha saúde mental já está para lá do possível. Primeiro, fui averiguar se há alguma queixa contra mim — e não há nenhuma. Segundo, fui fazer uma queixa, eu próprio, por difamação e ofensa à integridade física de forma psíquica, ou seja, pelos danos mentais que isto me está a causar, dirigida contra desconhecidos, porque não sei o nome da mãe [do figurante], que fez a ameaça da queixa, segundo a produtora do filme", justifica o ator.

"Não têm nada contra mim. Se a minha saúde continuar a ser danificada vou continuar por esta via. Estive à espera e a seguir os conselhos de 'não faças nada' e agora quero defender a minha ética, os meus valores e o meu nome", remata.

O 24notícias contactou a PSP para confirmar a queixa, mas esta força de segurança "não se pronuncia sobre pessoas concretas nem sobre o eventual envolvimento das mesmas em processos de natureza criminal".

"Recordamos ainda que os processos de investigação que possam existir encontram-se abrangidos pelo segredo de justiça, motivo pelo qual a PSP se abstém de prestar informações adicionais", foi também explicado.

