Comida a voar, insultos, quedas, luta livre, drogas, álcool e cenas sexuais explícitas — o que começou como uma experiência de convivência “sem filtros” transformou-se rapidamente num espetáculo de excessos e degradação.

Foi assim “A Casa dos Gémeos”, um reality show transmitido nas plataformas YouTube e Kick, criado pelos irmãos Daniel e Carlos Ramos, mais conhecidos nas redes sociais como ZonaGemelos.

O formato, anunciado como “uma experiência social sem guião nem regras”, reuniu numa casa alugada sete influencers com percursos marcados por doenças, dependências e conflitos emocionais.

De apostas desportivas ao caos em direto

Os criadores, naturais de Getafe, em Espanha, começaram por se destacar na internet como comentadores de apostas desportivas. Com o tempo, o seu conteúdo evoluiu para vídeos cada vez mais controversos — de debates entre toxicodependentes a encontros com um assassino condenado, diz o El Mundo.

No dia 12 de outubro, apresentaram o mais recente projeto — sete tiktokers trancados em duas divisões de uma casa, vigiados por câmaras 24 horas por dia.

Violência, drogas e humilhações

O que prometia ser um “reality show sem filtros” depressa se tornou num espetáculo de violência, álcool e drogas, com os participantes a gritar, atirar objetos e a envolverem-se em confrontos físicos.

O ambiente degradou-se ao ponto de se registarem agressões físicas, cenas sexuais explícitas e comportamentos perigosos — uma das participantes chegou a perder os sentidos depois de ingerir grandes quantidades de álcool e outras substâncias.

“Isto é a casa dos horrores”

Perante o escalar da violência, os próprios criadores acabaram por encerrar a experiência ao fim de apenas nove horas, diz o El Confidencial.

“Isto é um caos. A casa está destruída. Há comentários e situações que não se podem permitir. Vamos cortar a emissão aqui”, reconheceu Daniel Ramos, admitindo que a segurança dos participantes não estava garantida.

Na plataforma Kick, a transmissão chegou a reunir mais de 61 mil espectadores em simultâneo, enquanto no YouTube alguns segmentos foram interrompidos por ultrapassarem os limites de conteúdo permitido.

Os irmãos Ramos descreveram o projeto como “o maior delírio do ano” e garantem que já preparam uma segunda edição para novembro, prometendo impor “regras básicas de convivência e horários para dormir”.

