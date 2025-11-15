Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



No centro desta criação está a Haus of Bunny, uma das casas de drag mais ativas e criativas de Portugal. Inspirada na tradição das drag houses norte-americanas — espaços artísticos que funcionam como famílias escolhidas, oferecendo acolhimento e liberdade — a Haus of Bunny reúne artistas com personalidades distintas, unidas pelo amor à performance, à ironia e ao glamour.

Em "A Toca das Loucas", Lola Bunny, a matriarca obcecada pelo trabalho, Bunny, a gastadora glamorosa e o seu alter ego latino, Rebecca Blue, a perfeccionista narcisista e Morgana, a rebelde sarcástica, enfrentam-se numa sessão de terapia coletiva que rapidamente descamba em humor ácido, auto-ironia e muito slay. Entre plumas, confissões e êxitos pop, o espetáculo constrói um retrato hilariante e comovente da família moderna — disfuncional, caótica e profundamente afetiva.

A encenação é de Sincera Mente, com direção artística a cargo da Queens’ Office, e o elenco assume múltiplos papéis na criação dos figurinos, coreografias, maquilhagem e wig styling. O espetáculo resulta de uma coprodução entre Força de Produção e Queens’ Office, com design de comunicação de Pedro Adolfo, fotografia de Melissa Vieira e desenho de luz de Tiago Pires.

Combinando exagero, vulnerabilidade e glamour, "A Toca das Loucas" promete transformar o palco do Villaret num espaço de terapia coletiva, diversão e celebração da arte drag em Portugal.

Os bilhetes já estão disponíveis para dia 23 de fevereiro às 21h00 e custam 20 euros. Podem ser adquiridos aqui.

