A edição deste ano irá apoiar três Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS): a MIDAS, a ANPAR – Associação Nacional de Pais e Amigos RETT e a AAHSM – Associação de Amigos do Hospital de Santa Maria.

As inscrições decorrem até ao dia da prova, estando divididas em cinco fases com valores progressivos, diferenciados entre estudantes e não estudantes. Os primeiros 100 inscritos beneficiam de um desconto de um euro.

O evento decorre a 26 de abril, um domingo, com início às 6h30 no estádio universitário, onde a organização finaliza os preparativos. A primeira prova do dia é a Corrida dos Pequeninos, destinada a crianças entre os 5 e os 12 anos. Seguem-se a corrida de 10 quilómetros e a caminhada de 5 quilómetros, cujo percurso inclui a Alameda da Universidade de Lisboa, o Campo Grande e, no caso dos 10 quilómetros, o Campo Pequeno.

Durante o evento, o projeto Hospital de Pequeninos dinamiza atividades para as crianças, como pinturas faciais e jogos, enquanto decorrem as provas principais.

A manhã termina com a entrega de prémios e medalhas, distinguindo a equipa mais numerosa, os três primeiros classificados masculinos e femininos da geral e os primeiros classificados estudantes, masculino e feminino.

O 24notícias é media partner do evento e vai acompanhar as principais notícias sobre a Corrida Saúde+Solidária.

Sobre as instituições apoiadas

A MIDAS, sediada em Matosinhos, dedica-se ao acolhimento, tratamento e encaminhamento para adoção de cães e gatos, recebendo em média 300 novos animais por ano. Desenvolve ainda campanhas de sensibilização em escolas, participa em programas de captura, esterilização e devolução de gatos e apoia famílias carenciadas e cuidadores informais de animais de rua com alimentação e tratamentos veterinários.

A ANPAR, fundada em 2002 por pais de crianças e jovens com Síndrome de RETT, tem como missão promover a qualidade de vida e o bem-estar físico e emocional das pessoas com esta doença e das suas famílias. A Síndrome de RETT é uma doença neurodegenerativa rara, genética, que afeta maioritariamente meninas — com prevalência de 1 em cada 10.000 — caracterizada por um desenvolvimento inicial normal seguido de regressão, perda de controlo motor e outras limitações graves.

A AAHSM assegura o serviço de voluntariado do Hospital de Santa Maria, promove a humanização dos cuidados de saúde e presta apoio a doentes internados ou em ambulatório, bem como a familiares e visitantes, funcionando como elo entre o hospital e a comunidade.

___

