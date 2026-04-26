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Sebastian Sawe entrou para a história do atletismo ao vencer a Maratona de Londres com um tempo de 1:59:30, tornando-se o primeiro atleta a correr a distância em menos de duas horas numa prova oficial. O queniano, de 30 anos, bateu assim o anterior recorde mundial de 2:00:35, estabelecido por Kelvin Kiptum em 2023.

Apesar de Eliud Kipchoge ter sido o primeiro homem a completar a distância abaixo das duas horas em 2019, esse feito não foi homologado como recorde por ter ocorrido em condições controladas. Desta vez, Sebastian Sawe conseguiu-o em plena competição, num marco "inédito" para a modalidade, como escreve a BBC Sports.

O ritmo elevado foi evidente desde cedo, com Sawe a passar a meia maratona em 1:00:29. Na segunda metade da corrida, acelerou ainda mais, destacando-se antes dos últimos 10 quilómetros. Apenas o estreante Yomif Kejelcha conseguiu acompanhar o ataque, terminando em segundo lugar com 1:59:41, tornando-se também o segundo homem a baixar da barreira das duas horas em competição oficial.

O pódio ficou completo com Jacob Kiplimo, recordista mundial da meia maratona, que terminou em 2:00:28, igualmente abaixo do anterior máximo mundial.

No final da prova, Sawe mostrou-se emocionado com o feito. “Sinto-me muito bem, estou muito feliz. É um dia para recordar”, afirmou, destacando que se sentiu forte na fase final da corrida.

O primeiro ministro britânico, Keir Starmer, também deixou uma mensagem de parabéns ao atleta. "Parabéns a Sebastian Sawe por esta corrida histórica e a todos os participantes da Maratona de Londres de hoje".

Na prova feminina, a etíope Tigst Assefa renovou o título e melhorou o seu próprio recorde mundial em corridas exclusivamente femininas, ao cortar a meta em 2:15:41, após um final disputado com as quenianas Hellen Obiri e Joyciline Jepkosgei.

Nas provas em cadeira de rodas, o suíço Marcel Hug conquistou a oitava vitória em Londres, igualando o recorde do britânico David Weir, ao vencer pela quinta vez consecutiva. Já no setor feminino, a também suíça Catherine Debrunner revalidou o título, afastando-se da norte-americana Tatyana McFadden na fase final.