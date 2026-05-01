“Fizeram avanços, mas não tenho a certeza de que alguma vez alcancem a meta”, afirmou Trump aos jornalistas, nos jardins da Casa Branca, antes de partir para a Flórida.

O chefe de Estado norte-americano confirmou ter recebido uma nova proposta iraniana por via telefónica, escusando-se, contudo, a divulgar pormenores. Segundo Trump, Teerão continua a insistir em condições que considera “inaceitáveis” para os Estados Unidos.

“Existem opções. Queremos ir lá e simplesmente arrasá-los por completo para acabar com eles para sempre ou queremos tentar chegar a um acordo? Essas são as opções”, declarou.

Na quinta-feira, o Irão apresentou uma nova proposta com vista a desbloquear as negociações com Washington, atualmente num impasse, num esforço para pôr fim ao conflito em curso.

Recorde-se que Israel e os Estados Unidos lançaram, em 28 de fevereiro, um ataque conjunto contra o Irão, que, segundo Washington, destruiu grande parte da capacidade militar e da indústria de fabrico de mísseis e ‘drones’ de Teerão.