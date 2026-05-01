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O anúncio foi feito esta sexta-feira pelo líder do partido, André Ventura, em conferência de imprensa na sede do Chega, em Lisboa.

Segundo Ventura, a iniciativa será formalizada na segunda-feira e visa escrutinar alegadas influências indevidas na exploração de negócios, o recurso a entidades externas para obtenção de vantagens privadas e eventuais práticas de corrupção no anterior executivo.

“O Chega vai avançar com uma comissão de inquérito que procure escrutinar as influências indevidas sobre a exploração destes negócios e a verificação de atos de corrupção no último Governo de António Costa”, afirmou o líder partidário.

André Ventura manifestou ainda a expectativa de que a proposta possa ser viabilizada de forma consensual no Parlamento. Caso isso não aconteça, garantiu que o partido irá insistir na sua criação através dos mecanismos parlamentares disponíveis.

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