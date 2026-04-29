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O chef Tanka Sapkota assinala, em 2026, três décadas desde que chegou a Portugal. Ao longo de um ano, o restaurante Casa Nepalesa, em Lisboa, será palco de um ciclo de jantares temáticos que prometem transportar os participantes até ao Nepal, numa experiência imersiva que inclui sabores tradicionais, música e dança.

A iniciativa arranca a 6 de maio e prolonga-se até maio de 2027, com eventos mensais na primeira quarta-feira de cada mês, exceto durante o verão. Cada jantar terá um caráter solidário: a totalidade da receita será doada às Aldeias de Crianças SOS Portugal e Nepal em partes iguais.

“Esta é uma iniciativa muito especial para mim e que abraço com muito carinho. Poder dar a conhecer o meu país, as tradições, a cultura, os sabores e as paisagens lindas que fazem do Nepal um país extraordinário é muito emotivo”, afirma Tanka Sapkota.

Com início marcado para as 18h30, os jantares começam com uma receção acompanhada por imagens do Nepal e atuações ao vivo. Segue-se um menu servido em três momentos, intercalado com espetáculos de artistas nepaleses, recriando o ambiente festivo do país dos Himalaias.

O chef sublinha também o caráter pessoal desta proposta. “Faz este ano 30 anos que cheguei a Portugal, país que escolhi para viver, criar a minha família e desenvolver projetos que são muito mais do que restaurantes”, refere, acrescentando que esta é uma forma de retribuir ao país que o acolheu. “Quero dar a conhecer um pouco mais as minhas raízes para que os portugueses também possam viver essa cultura tão rica”.

O menu “Viagem ao Nepal” reúne receitas tradicionais de várias regiões do país, incluindo pratos ligados à terra natal do chef, Damek, em Baglung. Preparado sem recurso a especiarias pré-preparadas ou corantes artificiais, privilegia ingredientes nepaleses e portugueses, combinados de forma harmoniosa.

Entre as propostas estão entradas como samosas de legumes e momo de frango, seguidas de pratos que cruzam produtos dos dois países, como cabrito de Trás-os-Montes com especiarias nepalesas. A sobremesa, triveni, simboliza a união das diferentes regiões do Nepal.

Além da componente gastronómica, o projeto destaca-se pelo impacto social. No final de cada jantar, o valor total será entregue às instituições parceiras, que trabalham no apoio a crianças em situação de vulnerabilidade.

“Esta parceria com a Casa Nepalesa mostra que, de facto, todos temos um papel importante na defesa da infância”, afirma Guida Mendes Bernardo, diretora-geral das Aldeias de Crianças SOS em Portugal. “Mais do que uma iniciativa solidária, é um exemplo inspirador de como a cultura, a gastronomia e a responsabilidade social se podem unir para gerar impacto real.”

Também do lado nepalês, a iniciativa é vista como um exemplo de cooperação internacional. “A proteção infantil não conhece fronteiras geográficas. Trata-se de uma responsabilidade moral coletiva”, sublinha Ganga B. Gurung, responsável da organização no Nepal, destacando o impacto “real e duradouro” de projetos desta natureza.

Cada jantar terá o valor de 50 euros por pessoa, com tudo incluído. As datas já confirmadas incluem, entre outras, 6 de maio, 3 de junho e 2 de setembro, numa programação que pretende afirmar Lisboa como ponto de encontro entre culturas.