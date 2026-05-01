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Numa mensagem publicada na plataforma Truth Social, Trump afirmou que a medida entrará em vigor na próxima semana. “Tenho o prazer de anunciar que, uma vez que a União Europeia não está a cumprir o nosso acordo comercial integralmente acordado, aumentarei as tarifas sobre os automóveis e camiões da União Europeia que entrem nos Estados Unidos. A tarifa será elevada para 25%”, escreveu.

O chefe de Estado norte-americano sublinhou, no entanto, que os veículos fabricados em território norte-americano ficarão isentos de qualquer taxa aduaneira. “Está plenamente entendido e acordado que, se os automóveis e camiões forem fabricados em fábricas localizadas nos Estados Unidos, não será imposta qualquer tarifa”, acrescentou.

O anúncio representa um novo agravamento das tensões comerciais entre Washington e Bruxelas e surge num contexto de críticas recorrentes da administração norte-americana às práticas comerciais da União Europeia. Até ao momento, não houve reação oficial das instituições europeias ao anúncio feito pelo Presidente dos Estados Unidos.

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