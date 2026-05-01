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Em declarações à TSF, Miguel Duarte relatou alegados atos de violência durante a interceção da Flotilha Global Sumud pelas forças israelitas, na noite de quarta-feira. Segundo o ativista, há relatos de disparos e de participantes com ferimentos, após resistência pacífica à detenção de dois coordenadores da missão, o brasileiro Thiago Ávila e o palestiniano Saif Abu Keshek.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel, cerca de 175 ativistas intercetados já se encontram na Grécia, à exceção de dois que serão levados para Israel para interrogatório. O Governo português confirmou a presença de pelo menos três cidadãos nacionais na flotilha.

Miguel Duarte sublinhou que a prioridade deve ser garantir a segurança dos ativistas detidos, defendendo também uma rutura das relações diplomáticas e comerciais com Israel. “É preciso garantir a proteção dos tripulantes e fazer aquilo que o Governo português já devia ter feito há muito tempo”, afirmou.

Contactado pela TSF, o Ministério dos Negócios Estrangeiros não confirmou a localização exata dos portugueses. Na quinta-feira, o ministro Paulo Rangel anunciou que o embaixador israelita foi chamado para prestar esclarecimentos, assegurando que as autoridades consulares portuguesas estão preparadas para prestar apoio, seja na Grécia ou em Israel.

A flotilha foi intercetada a cerca de 100 quilómetros a oeste de Creta, em águas internacionais. Apesar das detenções, várias embarcações continuavam esta sexta-feira a navegar no Mediterrâneo oriental, embora o destino final permaneça incerto.

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