Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com quase dois séculos de história a nível global e 120 anos de presença em Portugal, a Siemens é um dos exemplos mais consistentes de transformação contínua. De gigante industrial a empresa tecnológica, a mudança foi profunda, mas a essência manteve-se: usar um conhecimento profundo do mundo físico para acelerar a digitalização, a eficiência e a sustentabilidade.

“É curioso perceber que a essência do industrial não desapareceu. O que fizemos foi eletrificar, digitalizar e tornar inteligente aquilo que já existia”, afirma Sofia Tenreiro.

Hoje, a Siemens aplica inteligência artificial, dados, simulação e software avançado em áreas tão diversas como saúde, mobilidade, automação industrial, infraestruturas e edifícios inteligentes.

Ao longo do episódio, a CEO da Siemens Portugal explica como a empresa deixou de vender apenas hardware para passar a oferecer soluções integradas, onde o software, a IA e a simulação digital assumem um papel determinante. Um dos exemplos mais ilustrativos é o uso de Digital Twins, réplicas digitais do mundo real que permitem simular fábricas, produtos ou infraestruturas antes de decisões críticas serem tomadas.

“Ligamos o mundo real ao mundo digital para reduzir risco, custos e aumentar eficiência”, sublinha.

Esta capacidade de testar cenários (desde fábricas e portos até infraestruturas energéticas) tornou-se um dos principais diferenciais competitivos da Siemens.

Portugal no centro da inovação global

O nosso país é atualmente, o sexto maior centro de competências tecnológicas da Siemens no mundo, atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos, Alemanha e Áustria.

Em Portugal, mais de 1500 profissionais integram um Tech Hub responsável pelo desenvolvimento de soluções globais em áreas como inteligência artificial, dados, cibersegurança, IoT, digital twins e metaverso industrial, tecnologias criadas localmente e aplicadas à escala mundial.

Apesar desta dimensão, Sofia Tenreiro reconhece que a Siemens continua a ser, para muitos clientes, um “segredo bem guardado”. A relação histórica construída em torno do hardware abriu agora caminho a uma transição natural para soluções de software e inteligência artificial.

“Somos um best-kept secret porque os clientes conhecem-nos na componente com que trabalham connosco há décadas. Depois há todas estas áreas novas, menos óbvias, mas onde já temos muitos use cases. A confiança construída ao longo de muitos anos faz toda a diferença”, explica.

“A promessa da IA já passou. Agora é preciso criar valor.”

Apesar do entusiasmo em torno da inteligência artificial, a CEO da Siemens Portugal deixa um alerta claro: muitas empresas ainda não estão preparadas. Dados desorganizados, falta de capacitação das pessoas e processos rígidos continuam a travar resultados concretos.

Ainda assim, o tom é de otimismo:

“Quero acreditar que em 2026 vamos começar a ver muito mais potencial concretizado, muito mais valor extraído da IA, porque as empresas vão conseguir avançar nos três pilares que permitem maximizar os resultados.”

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

Durante anos, a inteligência artificial foi sobretudo uma promessa. Agora, começa finalmente a traduzir-se em impacto real, mas apenas para as organizações que fizeram o trabalho de base.

“Estes últimos anos foram a promessa do que é a IA. Mas também a consciencialização de que, se não trabalharmos dados, pessoas e processos, não conseguimos extrair o máximo valor”, conclui Sofia Tenreiro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.