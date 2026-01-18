Com mais de 90% dos votos contados no território nacional e cerca de 64% no estrangeiro, estes são os resultados apurados.
Viana do Castelo
Contagem terminada - 213 freguesias apuradas de 213
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|28,73 %
|37.281
|André Ventura
|24,61%
|31.941
|Luís Marques Mendes
|15,39%
|19.969
|João Cotrim de Figueiredo
|13,96%
|18.113
|Henrique Gouveia e Melo
|12,93%
|16.785
Braga
Contagem terminada - 371 freguesias apuradas de 371
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|30,76%
|157.297
|André Ventura
|22,42%
|114.655
|João Cotrim de Figueiredo
|16,51%
|84.458
|Luís Marques Mendes
|15,40%
|78.741
|Henrique Gouveia e Melo
|10,75%
|54.966
Porto
Apuramento: 75,27%
Freguesias por apurar: 68 de 275
Resultados provisórios
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|30,69%
|133.558
|André Ventura
|23,60%
|102.686
|João Cotrim de Figueiredo
|15,79%
|70.889
|Luís Marques Mendes
|13,25%
|59.479
|Henrique Gouveia e Melo
|11,87%
|53.259
Vila Real
Contagem terminada - 200 freguesias apuradas de 200
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|30,75%
|31.778
|André Ventura
|25,96%
|26.826
|Luís Marques Mendes
|16,87%
|17.433
|Henrique Gouveia e Melo
|11,79%
|12.182
|João Cotrim de Figueiredo
|10,94%
|11.308
Bragança
Contagem terminada - 226 freguesias apuradas de 226
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|30,79%
|19.291
|André Ventura
|27,93%
|17.496
|Luís Marques Mendes
|16,78%
|10.513
|Henrique Gouveia e Melo
|11,50 %
|7.203
|João Cotrim de Figueiredo
|9,83%
|6.159
Aveiro
Contagem terminada - 174 freguesias apuradas de 174
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|28,60%
|110.454
|André Ventura
|22,88%
|88.367
|João Cotrim de Figueiredo
|16,37%
|63.199
|Luís Marques Mendes
|14,64%
|56.534
|Henrique Gouveia e Melo
|13,03%
|50.320
Viseu
Contagem terminada: 282 freguesias apuradas (100%)
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|30,03%
|57.315
|André Ventura
|25,77%
|49.174
|Luís Marques Mendes
|15,32%
|29.236
|João Cotrim de Figueiredo
|12,99%
|24.796
|Henrique Gouveia e Melo
|12,36%
|23.586
Guarda
Contagem terminada: 245 freguesias apuradas (100%)
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|35,91%
|27.387
|André Ventura
|24,72%
|18.852
|Luís Marques Mendes
|13,74%
|10.479
|Henrique Gouveia e Melo
|11,66%
|8.889
|João Cotrim de Figueiredo
|10,47%
|7.988
Coimbra
Contagem terminada - 161 freguesias apuradas de 161
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|35,47%
|77.884
|André Ventura
|19,54%
|42.897
|João Cotrim de Figueiredo
|14,90%
|32.712
|Henrique Gouveia e Melo
|13,41 %
|29.436
|Luís Marques Mendes
|11,23%
|24.659
Castelo Branco
Contagem terminada: 128 freguesias apuradas (100%)
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|40,20%
|39.838
|André Ventura
|23,54%
|23.331
|Henrique Gouveia e Melo
|11,87%
|11.763
|João Cotrim de Figueiredo
|11,19%
|11.086
|Luís Marques Mendes
|8,87%
|8.793
Leiria
Apuramento: 96,55%
Freguesias por apurar: 4 de 116
Resultados provisórios
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|29,24%
|67.030
|André Ventura
|23,13%
|53.012
|João Cotrim de Figueiredo
|17,01%
|38.994
|Henrique Gouveia e Melo
|12,87%
|29.509
|Luís Marques Mendes
|12,77%
|29.283
Santarém
Contagem terminada - 150 freguesias apuradas de 150
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|28,58%
|65.808
|André Ventura
|28,04%
|64.554
|João Cotrim de Figueiredo
|14,70%
|33.840
|Henrique Gouveia e Melo
|13,32%
|30.658
|Luís Marques Mendes
|9,60%
|22.108
Lisboa
Apuramento: 80,14%
Freguesias por apurar: 28 de 141
Resultados provisórios
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|31,73%
|237.492
|André Ventura
|20,43%
|152.959
|João Cotrim de Figueiredo
|19,47%
|145.708
|Henrique Gouveia e Melo
|13,22%
|98.971
|Luís Marques Mendes
|8,78%
|65.713
Portalegre
Contagem terminada: 72 freguesias apuradas (100%)
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|31,09%
|16.660
|André Ventura
|30,98%
|16.600
|Henrique Gouveia e Melo
|12,78%
|6.849
|João Cotrim de Figueiredo
|11,37%
|6.095
|Luís Marques Mendes
|7,81%
|4.183
Setúbal
Apuramento: 88,33%
Freguesias por apurar: 7 de 60
Resultados provisórios
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|32,43%
|114.705
|André Ventura
|24,44%
|86.415
|João Cotrim de Figueiredo
|14,11%
|49.901
|Henrique Gouveia e Melo
|13,77%
|48.684
|Luís Marques Mendes
|6,36%
|22.503
Évora
Contagem terminada: 75 freguesias apuradas (100%)
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|33,46%
|26.748
|André Ventura
|24,83%
|19.847
|João Cotrim de Figueiredo
|13,21%
|10.563
|Henrique Gouveia e Melo
|13,01%
|10.403
|Luís Marques Mendes
|7,11%
|5.683
Beja
Contagem terminada: 84 freguesias apuradas (100%)
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|33,70%
|22.844
|André Ventura
|28,82%
|19.538
|Henrique Gouveia e Melo
|11,61%
|7.871
|João Cotrim de Figueiredo
|9,55%
|6.472
|António Filipe
|6,36%
|4.313
|Luís Marques Mendes
|5,86%
|3.969
Faro
Contagem terminada: 76 freguesias apuradas (100%)
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|André Ventura
|33,02%
|70.148
|António José Seguro
|26,93%
|57.217
|João Cotrim de Figueiredo
|13,01%
|27.652
|Henrique Gouveia e Melo
|12,50%
|26.561
|Luís Marques Mendes
|8,33%
|17.691
Açores
Contagem terminada: 156 freguesias apuradas (100%)
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|António José Seguro
|30,79%
|28.714
|André Ventura
|26,74%
|24.938
|Luís Marques Mendes
|13,81%
|12.879
|João Cotrim de Figueiredo
|12,91%
|12.038
|Henrique Gouveia e Melo
|10,47%
|9.766
Madeira
Contagem terminada: 54 freguesias apuradas (100%)
Resultados finais
|Candidato
|%
|Votos
|André Ventura
|33,40%
|44.822
|António José Seguro
|22,81%
|30.608
|Luís Marques Mendes
|14,67%
|19.690
|João Cotrim de Figueiredo
|14,38%
|19.296
|Henrique Gouveia e Melo
|8,11%
|10.882
