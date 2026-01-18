Viana do Castelo

Contagem terminada - 213 freguesias apuradas de 213

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro28,73 %37.281
André Ventura24,61%31.941
Luís Marques Mendes15,39%19.969
João Cotrim de Figueiredo13,96%18.113
Henrique Gouveia e Melo12,93%16.785

Braga

Contagem terminada - 371 freguesias apuradas de 371

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro30,76%157.297
André Ventura22,42%114.655
João Cotrim de Figueiredo16,51%84.458
Luís Marques Mendes15,40%78.741
Henrique Gouveia e Melo10,75%54.966

Porto

Apuramento: 75,27%
Freguesias por apurar: 68 de 275

Resultados provisórios

Candidato%Votos
António José Seguro30,69%133.558
André Ventura23,60%102.686
João Cotrim de Figueiredo15,79%70.889
Luís Marques Mendes13,25%59.479
Henrique Gouveia e Melo11,87%53.259

Vila Real

Contagem terminada - 200 freguesias apuradas de 200

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro30,75%31.778
André Ventura25,96%26.826
Luís Marques Mendes16,87%17.433
Henrique Gouveia e Melo11,79%12.182
João Cotrim de Figueiredo10,94%11.308

Bragança

Contagem terminada - 226 freguesias apuradas de 226

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro30,79%19.291
André Ventura27,93%17.496
Luís Marques Mendes16,78%10.513
Henrique Gouveia e Melo11,50 %7.203
João Cotrim de Figueiredo9,83%6.159

Aveiro

Contagem terminada - 174 freguesias apuradas de 174

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro28,60%110.454
André Ventura22,88%88.367
João Cotrim de Figueiredo16,37%63.199
Luís Marques Mendes14,64%56.534
Henrique Gouveia e Melo13,03%50.320

Viseu

Contagem terminada: 282 freguesias apuradas (100%)

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro30,03%57.315
André Ventura25,77%49.174
Luís Marques Mendes15,32%29.236
João Cotrim de Figueiredo12,99%24.796
Henrique Gouveia e Melo12,36%23.586

Guarda

Contagem terminada: 245 freguesias apuradas (100%)

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro35,91%27.387
André Ventura24,72%18.852
Luís Marques Mendes13,74%10.479
Henrique Gouveia e Melo11,66%8.889
João Cotrim de Figueiredo10,47%7.988

Coimbra

Contagem terminada - 161 freguesias apuradas de 161

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro35,47%77.884
André Ventura19,54%42.897
João Cotrim de Figueiredo14,90%32.712
Henrique Gouveia e Melo13,41 %29.436
Luís Marques Mendes11,23%24.659

Castelo Branco

Contagem terminada: 128 freguesias apuradas (100%)

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro40,20%39.838
André Ventura23,54%23.331
Henrique Gouveia e Melo11,87%11.763
João Cotrim de Figueiredo11,19%11.086
Luís Marques Mendes8,87%8.793

Leiria

Apuramento: 96,55%
Freguesias por apurar: 4 de 116

Resultados provisórios

Candidato%Votos
António José Seguro29,24%67.030
André Ventura23,13%53.012
João Cotrim de Figueiredo17,01%38.994
Henrique Gouveia e Melo12,87%29.509
Luís Marques Mendes12,77%29.283

Santarém

Contagem terminada - 150 freguesias apuradas de 150

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro28,58%65.808
André Ventura28,04%64.554
João Cotrim de Figueiredo14,70%33.840
Henrique Gouveia e Melo13,32%30.658
Luís Marques Mendes9,60%22.108

Lisboa

Apuramento: 80,14%
Freguesias por apurar: 28 de 141

Resultados provisórios

Candidato%Votos
António José Seguro31,73%237.492
André Ventura20,43%152.959
João Cotrim de Figueiredo19,47%145.708
Henrique Gouveia e Melo13,22%98.971
Luís Marques Mendes8,78%65.713

Portalegre

Contagem terminada: 72 freguesias apuradas (100%)

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro31,09%16.660
André Ventura30,98%16.600
Henrique Gouveia e Melo12,78%6.849
João Cotrim de Figueiredo11,37%6.095
Luís Marques Mendes7,81%4.183

Setúbal

Apuramento: 88,33%
Freguesias por apurar: 7 de 60

Resultados provisórios

Candidato%Votos
António José Seguro32,43%114.705
André Ventura24,44%86.415
João Cotrim de Figueiredo14,11%49.901
Henrique Gouveia e Melo13,77%48.684
Luís Marques Mendes6,36%22.503

Évora

Contagem terminada: 75 freguesias apuradas (100%)

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro33,46%26.748
André Ventura24,83%19.847
João Cotrim de Figueiredo13,21%10.563
Henrique Gouveia e Melo13,01%10.403
Luís Marques Mendes7,11%5.683

Beja

Contagem terminada: 84 freguesias apuradas (100%)

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro33,70%22.844
André Ventura28,82%19.538
Henrique Gouveia e Melo11,61%7.871
João Cotrim de Figueiredo9,55%6.472
António Filipe6,36%4.313
Luís Marques Mendes5,86%3.969

Faro

Contagem terminada: 76 freguesias apuradas (100%)

Resultados finais

Candidato%Votos
André Ventura33,02%70.148
António José Seguro26,93%57.217
João Cotrim de Figueiredo13,01%27.652
Henrique Gouveia e Melo12,50%26.561
Luís Marques Mendes8,33%17.691

Açores

Contagem terminada: 156 freguesias apuradas (100%)

Resultados finais

Candidato%Votos
António José Seguro30,79%28.714
André Ventura26,74%24.938
Luís Marques Mendes13,81%12.879
João Cotrim de Figueiredo12,91%12.038
Henrique Gouveia e Melo10,47%9.766

Madeira

Contagem terminada: 54 freguesias apuradas (100%)

Resultados finais

Candidato%Votos
André Ventura33,40%44.822
António José Seguro22,81%30.608
Luís Marques Mendes14,67%19.690
João Cotrim de Figueiredo14,38%19.296
Henrique Gouveia e Melo8,11%10.882