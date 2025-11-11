Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a investigação, 82% confiam nos médicos e 76% nos hospitais do SNS, enquanto apenas 27% acreditam que empresas como Microsoft ou Apple oferecem segurança, e 41% assumem desconfiança.

A principal preocupação dos cidadãos é a proteção de dados pessoais: 81% temem a falta de responsabilidade das instituições, e 80% criticam a falta de clareza no uso da informação. Marta Entradas, investigadora do Iscte, explica em comunicado que “sem a confiança dos utilizadores, mesmo tecnologias com potencial para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados não são aceites”.

Apesar da crescente digitalização, a partilha de informação sensível permanece limitada: apenas 51% dos inquiridos disponibiliza resultados clínicos e 45% informação genética, e 52% rejeita a venda destes dados.

A tecnologia blockchain, apresentada como solução para reforçar segurança, é ainda pouco conhecida: 77% dos portugueses nunca ouviram falar dela, e entre os que conhecem, a maioria associa-a a criptomoedas. Marta Entradas alerta que “o fator novidade joga contra a confiança” e que “sem confiança não há saúde digital”.

