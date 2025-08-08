Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O modelo o3 da OpenAI terminou invicto, superando a Grok 4 na partida decisiva e reforçando a rivalidade entre as duas empresas cofundadas por Musk e Sam Altman.
O torneio, realizado na plataforma Kaggle, da Google, reuniu oito grandes modelos de linguagem desenvolvidos por empresas como a Anthropic, Google, OpenAI, xAI e as chinesas DeepSeek e Moonshot AI.
Embora não sejam especificamente programados para xadrez, estes sistemas enfrentaram-se ao longo de três dias. O modelo Gemini, da Google, garantiu o terceiro lugar ao vencer outro modelo da OpenAI.
Segundo o Chess.com, citado pela BBC, a Grok parecia imbatível até às meias-finais, mas no último dia acumulou erros, incluindo a perda repetida da dama. O grande mestre Hikaru Nakamura destacou, em transmissão ao vivo, que a Grok cometeu muitos erros enquanto a OpenAI “não falhou”.
Apesar da derrota, Musk afirmou antes da final que o desempenho da sua IA no torneio era apenas um “efeito colateral”, uma vez que a equipa “quase não dedicou esforços ao xadrez”.
O xadrez é frequentemente usado como teste para avaliar a capacidade estratégica e de aprendizagem de sistemas de IA, seguindo o exemplo histórico de confrontos como o de Garry Kasparov contra o supercomputador Deep Blue, da IBM, nos anos 1990.
A vitória de Deep Blue em 1997 marcou um momento decisivo na demonstração do poder computacional face a certas habilidades humanas.
