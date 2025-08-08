Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A OpenAI apresentou esta quinta-feira o GPT-5, o mais recente modelo de inteligência artificial da empresa. Dois anos depois do GPT-4, este novo sistema promete ser mais rápido, preciso e útil para tarefas do quotidiano.

O GPT-5 representa uma mudança na abordagem da OpenAI. Em vez de um modelo único, combina diferentes sistemas que trabalham em conjunto. Um modelo mais rápido responde às perguntas simples, enquanto outro mais complexo “pensa” quando a situação exige maior reflexão. Um sistema de encaminhamento decide automaticamente qual usar.

“Este é um salto significativo na inteligência comparado com todos os nossos modelos anteriores”, afirma a OpenAI em comunicado. A empresa destaca melhorias em programação, matemática, escrita, saúde e perceção visual.

Disponível para todos os utilizadores

Uma das principais novidades é a disponibilidade universal. O GPT-5 torna-se o modelo padrão do ChatGPT para todos os utilizadores, substituindo versões anteriores como o GPT-4o. Os utilizadores gratuitos acedem pela primeira vez a capacidades de raciocínio avançado.

A diferença entre contas gratuitas e pagas mantém-se no volume de utilização. Os utilizadores Pro têm acesso ilimitado e podem usar o GPT-5 Pro, uma versão que “pensa” durante mais tempo para dar respostas mais completas. Quando os utilizadores gratuitos atingem os limites, passam para o GPT-5 mini.

A empresa regista atualmente 700 milhões de utilizadores semanais e cinco milhões de empresas como clientes. As receitas devem ultrapassar os 12 mil milhões de dólares. Em comparação, o Gemini, o chatbot da Google, tem 450 milhões de utilizadores mensais.

Segurança com “conclusões seguras”

A OpenAI introduz um conceito novo na segurança dos modelos de IA: as “conclusões seguras”. Em vez de simplesmente recusar responder a perguntas potencialmente perigosas, o GPT-5 procura dar a resposta mais completa possível dentro dos limites de segurança.

Por exemplo, se alguém perguntar sobre fogo-de-artifício, o modelo explica que não pode dar instruções detalhadas por questões de segurança, mas oferece alternativas sobre o que pode ajudar. “É fácil trocar utilidade por segurança – um modelo pode ser seguro se recusar tudo”, explica a OpenAI. “Mas queremos que os nossos modelos sejam seguros e úteis ao mesmo tempo.”

O modelo passou por 5 mil horas de testes de segurança, incluindo parcerias com organizações especializadas. Para o GPT-5 thinking, considerado de “alta capacidade” em domínios biológicos e químicos, a empresa implementou salvaguardas adicionais.

Sam Altman, CEO da OpenAI, reconhece que o GPT-5 ainda não representa inteligência artificial geral (AGI, em inglês), aquela que, em teoria, possui uma inteligência semelhante à humana e pode executar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode. “Este não é um modelo que aprende continuamente quando é usado com coisas novas que encontra, algo que deveria fazer parte da AGI”, admitiu.

Os primeiros testes mostram resultados mistos. Alguns especialistas elogiam a precisão e velocidade, outros notam que ainda há alucinações quando o modelo não usa raciocínio avançado. Citado pela CNBC, Aaron Levie, CEO da Box, uma empresa que oferece serviços de cloud, chama-lhe uma “descoberta completa” após testes com documentos complexos.

E a concorrência?

O lançamento do GPT-5 acontece numa altura em que a Anthropic também avança. A empresa rival lançou há dias o Claude Opus 4.1, uma atualização focada em tarefas de programação e raciocínio.

Empresas como o GitHub e o Rakuten Group destacam as melhorias do Claude Opus 4.1 na reorganização de código e na correção precisa dentro de bases de código extensas.

A Anthropic promete “melhorias substancialmente maiores” nas próximas semanas, sugerindo que pode estar aí à porta uma resposta ao GPT-5.

Também a Google lançou um upgrade ao seu chatbot. O Gemini recebeu recentemente funcionalidades de estudo, incluindo criação de questionários personalizados e cartões de memorização. Além disso, integra automaticamente imagens, diagramas e vídeos do YouTube nas respostas para tornar temas complexos mais fáceis de compreender.