A POST77 irá centrar-se no desenvolvimento de drones autónomos de uso dual, concebidos para missões militares avançadas e aplicações civis críticas, com o objetivo de dar resposta às necessidades mais urgentes da NATO, dos seus aliados e de instituições de segurança em todo o mundo.

De acordo com a organização, o primeiro drone modular desenvolvido pela empresa é o POST77 AETHON, que combina descolagem e aterragem vertical (VTOL), inteligência artificial (IA) e autonomia total em ambientes sem GPS ou comunicações, podendo atuar em rede como um enxame.

Este drone que deverá ter “um custo reduzido face aos competidores”, atinge velocidades de cruzeiro acima dos 250 km/h e um alcance de até 1.750 km, afirmando-se como um sistema aéreo não tripulado de longo alcance com versatilidade de utilização em múltiplos cenários.

Para além do hardware, a POST77 apresenta o P77 Aegis Autonomy Suite, uma plataforma aberta e escalável que combina um núcleo de IA proprietário com SDKs abertos, integração plug-and-play com sistemas NATO e compatibilidade nativa com ambientes de simulação. O sistema permite a um único operador controlar dezenas de drones através de uma interface intuitiva, estilo joystick, que deverá reduzir o tempo e o custo de treino dos operadores.

Seguindo a estratégia de “dual use”, o objetivo será comercializar os drones não só para atividades de ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance), coordenação de ataques e vigilância de fronteiras, mas também para atividades como detecção e combate a incêndios florestais, monitorização ambiental e de infraestruturas, busca e salvamento e combate ao narcotráfico.

“A POST77 nasce para se afirmar como referência europeia neste setor, competindo com players internacionais através de soluções mais ágeis, acessíveis e tecnologicamente avançadas, num modelo de negócio híbrido entre hardware, software e serviços”, afirma Django L’or.

Além dos capitais próprios já investidos, a POST77 está agora a realizar uma ronda pre-seed de forma a acelerar a industrialização, expandir o licenciamento da sua plataforma de IA e integrar rapidamente os principais programas de inovação da NATO.

Esta ronda pre-seed conta já com business angels internacionais e também com alguns portugueses como o empresário Ricardo Costa, o Professor Miguel de Azevedo Moura, o investidor Abdul Ibrahim e o ex-deputado Bernardo Blanco.

“A nossa elevada experiência no setor permitiu-nos criar uma nova geração de drones que combinam baixo custo, elevada autonomia e a integração de inteligência artificial, colocando capacidades de ponta ao alcance de qualquer força aliada e também de outras entidades para fins civis.”, acrescenta Pedro Sinogas, fundador da Tekever e agora cofundador da POST77.

